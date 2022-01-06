Profesyonel sporcularda omuz yırtığı daha çok görülür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Profesyonel sporcularda omuz yırtığı daha çok görülür

İHA

Profesyonel sporcularda omuz yırtığı daha çok görülür

Omuz yırtığı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Özel Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi doktorlarından Op. Dr. Hasan Metineren, “Genç kişilerde ağır çalışma koşulları, kazalar, travmalar, süreklilik gerektiren kol hareketleri, bilinçsiz bir şekilde aniden ağır kaldırmak gibi nedenlerden dolayı omuz yırtığı oluşabilmektedir” dedi.

Omuz yırtığı, her yaşta görülebilen ortopedik bir sorun olmakla birlikte omuz eklem kemiklerinin etrafını kaplayan rotator manşet kaslarının yaralanması ve yırtılması sonucunda oluşur. Çeşitli sebeplerle kas dokusunun yırtılması, dengeli hareket etmenin önüne geçmektedir. Günümüzde omuz yırtığının tedavisi, kapalı ameliyat diye bilinen artroskopik cerrahi yöntem ile yapılmaktadır. Omuz yırtığı hakkında Özel Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi doktorlarından Op. Dr. Hasan Metineren, son zamanlarda sıkça sorulan omuz yırtığının belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Omuz yırtığı tedavi edilmezse şikayetler giderek artmaktadır”
Kişinin günlük yaşamında sıkça kullandığı omuz ekleminin, her yaşta görülebilen ortopedik problemlerinden olan omuz yırtığı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Özel Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi doktorlarından Op. Dr. Hasan Metineren, “Omuz yırtığının en belirgin semptomu omuz ağrısıdır. Kol, omuz hizası ve baş seviyesine kaldırmak istendiğinde hastanın omuzunda ciddi ağrı olması en önemli belirtilerdendir. Bu tür ağrılar ağrı kesicilerle azalsa bile mutlaka tekrardan yenilenecektir. Özellikle baş bağlama, saç tarama gibi baş üstü aktivitelerinde ciddi ağrı olmakta ve hareket kısıtlılığı meydana gelmektedir. Bunların dışında sızı ve yanma hissi, hareket kısıtlılığı, kaslarda güçsüzlük, omzu hareketsiz tutma isteği omuz yırtığının diğer belirtileri arasındadır. Omuz yırtığında herhangi bir tedavi uygulanmadığı takdirde şikayetler artarak daha da şiddetlenecektir” şeklinde bilgi verdi.

“Ağır çalışma koşulları, kazalar, tekrarlayan kol hareketleri omuz yırtığının nedenleri arasındadır”
Omuz yırtıklarının profesyonel sporcularda sık rastlanan bir durum olduğunu söyleyen Op. Dr. Hasan Metineren, “Omuz eklemi vücutta çok aktif olarak kullanıldığı için travmalara da çok açıktır. Omuz yırtığı çoğunlukla ani düşme, ağır kaldırma ve zorlama gibi durumlarda, sportif faaliyetlerde ya da kol dışa doğru açık bir şekilde omuz üzerine düşme sonucunda genellikle omuz ekleminde, kapsülde ya da kaslarda yırtık meydana gelmektedir. Bu faktörlerin dışında omuz eklemini sürekli kullanan kişilerde de sıkça görülmektedir. Yaşlanmalara bağlı olarak omuz bölgesinde yırtılmalar meydana gelebilmektedir. Oluşan omuz yırtığı gerekli önlem alınmazsa yaş ilerledikçe daha da büyümekte ve daha ciddi sıkıntılara sebep olabilmektedir. Daha genç kişilerde ağır çalışma koşulları, kazalar, travmalar, süreklilik gerektiren kol hareketleri, bilinçsiz bir şekilde aniden ağır kaldırmak gibi nedenlerden dolayı omuz yırtığı oluşabilmektedir” dedi.

“Tamamen iyileşmiş bir yırtık normal bir omuz kadar güçlü hale gelebilmektedir.”
Omuz yırtıklarında tedavi şeklinin hastalığın derecesine göre değiştiğinden bahseden Op. Dr. Hasan Metineren, “Omuz yırtığı tedavisinde, yırtığın boyutuna ve kişide oluşturacak semptoma göre tedavi planlaması yapılmalıdır. Eğer yırtık çok büyük, omuzda oluşan güçsüzlük ve kişide geçmeyen ağrılar söz konusu ise ameliyat planlanmalıdır. Eğer hastalık ileri düzeyde değilse ameliyatsız bir şekilde, ilaç tedavisi, fizik tedavi gibi yöntemlerle omuz yırtığının tedavisi yapılabilmektedir. Kliniğimize gelen hastalar tarafından bize gelen sorulardan bir tanesi de omuz yırtığı kendiliğinden iyileşir mi? Omuz yırtığı ya stabil olarak kalır ya da zaman içerisinde artabilir. Ama kendiliğinden iyileşmez. Omuz yırtığı ameliyatını günümüzde kapalı ameliyat dediğimiz artroskopik cerrahi yöntemi ile yapmaktayız. Artroskopik cerrahi yöntemi diğer ameliyat türlerine göre hem daha kısa sürmekte hem de riski en aza indirmektedir. Ameliyat sonrası doktorun önerdiği şekilde egzersizlerin aksatılmaması ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecini olumlu etkilemekte ve iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Omuz yırtığı ameliyatından sonra yırtığın tekrardan oluşma riski, normal bir omuzda yırtık oluşma riski ile hemen hemen aynıdır. Özellikle tamamen iyileşmiş bir yırtık normal bir omuz kadar güçlü hale gelebilmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mesleki eğitim merkezi programları OSB’de başlıyor
YEREL HABERLER Mesleki eğitim merkezi programları OSB’de başlıyor
Jandarmaya 600 adet tarihi sikke satmak isteyince yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmaya 600 adet tarihi sikke satmak isteyince ...
Kayıp hemşire Batuhan'ın boğazı kesik cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp hemşire Batuhan'ın boğazı kesik cesedi bulundu
Kayıp hemşire Batuhan'ın boğazı kesik cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp hemşire Batuhan'ın boğazı kesik cesedi bulundu
Tarihi eserleri satamadan yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satamadan yakalandı
Pamukkale Belediyesi sivrisinekle mücadelesine başladı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi sivrisinekle mücadelesine ...
Denizlispor’da görev dağılımı güncellendi
YEREL HABERLER Denizlispor’da görev dağılımı güncellendi
Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire derede ölü bulundu
YEREL HABERLER Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire ...
Tamirat için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Tamirat için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi ...
Geleceğin bilim insanları bu merkezde yetişecek
YEREL HABERLER Geleceğin bilim insanları bu merkezde yetişecek
Damadının karaciğeriyle hayata tutundu Karaciğerini damadından aldı, yaşama yeniden tutundu
YEREL HABERLER Damadının karaciğeriyle hayata tutundu Karaciğerini ...
İlacını düzgün kullanan veremden tamamen kurtuluyor
YEREL HABERLER İlacını düzgün kullanan veremden tamamen kurtuluyor
Yangının açtığı yara 'Sevgi Eli' ile sarıldı Sevgi Eli, Denizli’de 16 yıldır hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor
YEREL HABERLER Yangının açtığı yara 'Sevgi Eli' ile sarıldı Sevgi ...
PAÜ Hastanelerinde yoğun bakım kursları başladı
YEREL HABERLER PAÜ Hastanelerinde yoğun bakım kursları başladı
Denizlispor'dan TFF'ye erteleme talebi
YEREL HABERLER Denizlispor'dan TFF'ye erteleme talebi
Denizli’de su kesintisi
YEREL HABERLER Denizli’de su kesintisi
Koronanın vurduğu Denizlispor’dan erteleme talebi Denizlispor, deplasman maçının ileri tarihe alınması için TFF’ye başvurdu
YEREL HABERLER Koronanın vurduğu Denizlispor’dan erteleme ...
Çamelili pompacı, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çamelili pompacı, motosiklet kazasında hayatını ...
Yörükler toyda bir araya geldi
YEREL HABERLER Yörükler toyda bir araya geldi
Buldanlı kadın Profesör, ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine girdi
YEREL HABERLER Buldanlı kadın Profesör, ‘Dünyanın En Etkili Bilim ...
Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara ...
3 kişiye mezar olan minibüs kazasındaki sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER 3 kişiye mezar olan minibüs kazasındaki sürücü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.