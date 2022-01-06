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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsını alamayan saldırgan 3. bıçak darbesini vurup kaçtı

İHA

Hırsını alamayan saldırgan 3. bıçak darbesini vurup kaçtı

Denizli’de kimliği belirlenemeyen kişi tarafından iki kez bıçaklandıktan sonra dükkana sığınan genç, yardım beklediği esnada bir kez daha bıçaklandı. Hırsını alamayan saldırganın koşarak yaptığı son bıçak darbesi kameraya yansıdı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; en işlek yerlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda okuldan eve giden Ahmet Faruk A. (16), henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından baldırından iki kez bıçaklandı. Acı içerisinde seke seke dükkana sığınan genç, hırsını alamayan şüpheli tarafından bir kez daha bıçaklandı. 3 bıçak darbesi alarak kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi esnaf yaptıktan sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralı olan gence yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri bölgede çalışma yaparak güvenlik kameralarını izlerken, kaçan şüphelinin peşine düştü. Hastaneye kaldırılan gencin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Dükkanın önüne geldiği sırada bir bıçak darbesi daha aldı”
Dükkana sığınan gence yardım eden esnaf, “15 Yaşlarında bir arkadaştı tam dükkanımızın önüne geldiği zaman 5 metre ileride siyah ceketli birisi kalça bölgesinden 2 bıçak darbesi vurdu. Bu sırada biz dükkandayken bir baktık çocuk yara almış seke seke dükkanın önüne geldiği sırada 1 bıçak darbesi daha aldı. Hızlı bir şekilde bıçaklayan kaçtı. Biz yanımdaki arkadaşlarla birlikte tampon yaptık, ambulansı aradık. İnşallah bir an önce çocuk sağlığına kavuşur” dedi.

Bıçaklama anı kamerada
Öte yandan; iki bıçak darbesinin ardından yaralı şekilde bir dükkanın önüne gelen gencin, koşarak giden şüpheli tarafından son darbeyle bıçaklanması kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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