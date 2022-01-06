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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de evlilik öncesi SMA taramaları başladı

İHA

Denizli’de evlilik öncesi SMA taramaları başladı

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığının önlenmesine yönelik evlenecek ya da evli olup çocuk düşünen çiftlere yönelik “Evlilik Öncesi Ulusal SMA Tarama” programı Denizli’de başladı.

evlenecek ya da çocuk düşünen çiftlerin ücretsiz SMA tarama testi yaptırabileceğine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “Spinal Musküler Atrofi (SMA); vücutta istemli kasların kuvvetsizliğine ve erimesine yol açan kalıtsal, nöromusküler bir grup hastalığa verilen addır. Hastalığın günümüzde kesin tedavisi olmayıp ömür boyu palyatif bakım gerektirmekte, aile ve toplum üzerinde maddi / manevi ciddi yük oluşturmaktadır. Bu hastalığın önlenmesinde en önemli adım, evlilik öncesi çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesi ve her ikisi de taşıyıcı olan çiftlerin belirlenerek çocuk sahibi olmadan önce genetik danışmanlıktan ve sağlıklı çocuk sahibi olmak için sunulan hizmetlerden yararlanmaları yoluyla yeni hasta doğumunun engellenmesidir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde SMA hastalığı için evlilik öncesi tarama programı başlatıldı. Denizli’de de başlatılan tarama programına göre; evlenecek ya da evli olup çocuk düşünen çiftler, Aile Sağlığı Merkezleri'nde bu taramayı yaptırabilmektedirler” dedi.

Uz. Dr. Berna Öztürk, evlilik öncesi uygulanan testlerin arasına artık SMA tarama testinin de eklendiğini ifade ederek tarama programı kapsamında; çiftlerden önce erkekten kan alındığını, alınan kan örneğinde erkek taşıyıcı çıkarsa, kadından da örnek alındığını ve çiftlerin her ikisi de SMA taşıyıcısı çıkarsa, ailelere hastalık hakkında ayrıntılı bilgi ve genetik danışma verilmesi amaçlandığını söyledi. Öztürk: “Tarama uygulaması Sağlık Bakanımızın açıklaması ile birlikte ülke genelinde olduğu gibi 27 Aralık itibariyle Denizli’de de başladı. Programın İlimizde yürütülmesi ile ilgili ilk olarak aile hekimlerimize bilgilendirme eğitimleri verildi, hemen akabinde de tarama programı başlatıldı. Bugün tüm aile sağlığı merkezlerimizde SMA taşıyıcı tarama programı yürütülmekte olup, evlilik öncesi, evlilik raporu almak için aile sağlığı merkezine başvuran tüm çiftlere ve evli olup çocuk sahibi olmayı planlayan ve testin yapılmasını talep eden tüm çiftlere aile sağlığı merkezlerimizde SMA tarama testi ücretsiz şekilde uygulanmaktadır. Bu tarama testlerinin sonuçlarında her iki eş adayının da SMA taşıyıcısı olduğunun belirlenmesi durumunda, ailelere hastalık hakkında ayrıntılı bilgi ve genetik danışma verilmesi amaçlanmaktadır. SMA taşıyıcılık taraması sonrasında çiftlerin test sonucunu anlayabilmeleri, riskleri ve sağlıklı çocuk için seçenekleri hakkında bilgilendirilebilmeleri için tıbbi genetik uzmanına yönlendirileceklerdir. Özellikle son yıllarda artan SMA hastalığı konusuna dikkati çekerek tüm evlenecek çiftlerimizin evlilik öncesi SMA tarama testlerini yaptırmalarını istiyoruz. Evlenecek ya da çocuk düşünen çiftlerimiz, talep etmeleri halinde aile hekimliği birimlerine başvurabilirler. Dünyaya gelen her çocuğun sağlıklı olması en büyük dileğimiz. Evlilik öncesi tarama programları da; sağlıklı çocuklar dünyaya getirebilmek adına çok önemlidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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