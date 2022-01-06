Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bıçaklama anı kamerada



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, `yan bakma´ bahanesiyle çıkan kavgada Ö.B. (16), kendisi gibi lise öğrencisi olan F.A.´yı (16) bıçaklayıp kaçtı. Bir süre sonra tekrar dönen Ö.B., bir iş yerinde esnaftan yardım isteyen F.A.´yı arkasından yaklaşıp ikinci kez bıçakladı. İkinci saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları öğrenilen F.A. ile Ö.B. arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı. Ö.B. yanında taşıdığı bıçakla F.A.'yı sol bacağından bıçaklayıp kaçtı. Yaralanan F.A. yakındaki bir iş yerine giderek yardım istedi. Bu sırada F.A.'nın arkasından yaklaşan Ö.B. tekrar bıçaklayıp, kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi ve çalışanları, F.A.´nın bacağına kemer ve bezlerle tampon yapıp kanamayı durdurmaya çalıştı. Çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri Ö.B.´yi yakalayıp gözaltına aldı.

Yaralı F.A.'ya ilk müdahaleyi yapan Habib Koç, bıçaklama olayının yaşanmasına üzüldüklerini belirterek, "Biz iş yerimizdeyken yaralının geldiğini gördük. Önce bir defa bıçaklanmış, sonra da bizim iş yerimizin önündeyken arkasından yaklaşan kişi tarafından ikinci kez bıçaklandı. Hemen kanayan bölgeye tampon yaparak kanamayı durdurduk. Sonra hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-01-06 16:08:51



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