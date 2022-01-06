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İnternetten yapımını öğrendiği bombayı, eşinin ilişkisinden şüphelendiği işletmecinin aracına yerleştirmiş (2)

DHA

İnternetten yapımını öğrendiği bombayı, eşinin ilişkisinden şüphelendiği işletmecinin aracına yerleştirmiş (2)


TUTUKLANDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, boşanma davasının sürdüğü eşinin, ilişkisi olduğunu düşündüğü patronu apart işletmecisi Mehmet A.'nın (41) otomobiline uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı yerleştiren Hasan Demir (42), sevk edildiği adliyede tutuklandı.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-01-06 19:05:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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