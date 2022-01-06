İnternetten yapımını öğrendiği bombayı, eşinin ilişkisinden şüphelendiği işletmecinin aracına yerleştirmiş (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, boşanma davasının sürdüğü eşinin, ilişkisi olduğunu düşündüğü patronu apart işletmecisi Mehmet A.'nın (41) otomobiline uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı yerleştiren Hasan Demir (42), sevk edildiği adliyede tutuklandı.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-01-06 19:05:54



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