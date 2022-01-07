Genç Horozlar, Bandırma’ya 3 puan için gidiyor Sarıçam “A takımına 12 oyuncu verdik, gururluyuz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç Horozlar, Bandırma’ya 3 puan için gidiyor Sarıçam “A takımına 12 oyuncu verdik, gururluyuz”

İHA

Genç Horozlar, Bandırma’ya 3 puan için gidiyor Sarıçam “A takımına 12 oyuncu verdik, gururluyuz”

Gelişim U19 ligin, TFF 1. Ligini 11’inci hafta itibariyle 18 puanla 7’nci sırada tamamlayan A. Denizlispor ligin 12’nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Sorumlu Memiş Sarıçam amaçlarının iyi oyun ve mücadele ile kazanmak olduğunu söyledi.

Geride kalan 11 haftayı değerlendiren yeşil siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam, yaklaşık üç, üç buçuk aylık süreci geride bıraktıklarını belirterek “Doğrusunu söylemek gerekirse çocukların performansından memnunum. Takımın performansından memnunum. Daha önce bu çocuklarda bir özgüven kaybı vardı. Geçen sene ligi son sırada bir galibiyet bir beraberlik alarak son sırada bitirmişlerdi. Şu anda liderin 3 puan gerisindeyiz. Hedeflerimiz doğrultusunda iyi gidiyoruz. En büyük hedefimiz A takımına oyuncu kazandırmak. A takımına kazandırdığımız oyuncular bizim için tabelanın en önünde geliyor. Performans olarak değerlendirecek olursak da ben şahsen takımdan ve oyunculardan oldukça memnunum” dedi.

“A takımına 12 oyuncu verdik”
Ülke genelinde artan korona vakalarından kendi takımlarınında etkilediğini ve virüslü futbolcu sayısının bir hayli çok olduğuna dikkat çeken Memiş Sarıçam, " Türkiye’de de gündeme oturduğu gibi A takımımızda korona virüslü futbolcu sayısı oldukça fazla. Bizden oyuncu istediler. Biz 12 oyuncu gönderdik. Bunu gönderirken A takımındaki hocalarla yöneticilerimizle istişare ettik. Bu gün giden A takımımızla birlikte 5 futbolcumuz da A takımı ile birlikte hareket etti. Dört oyuncumuz tekrar geri döndü. Bu bizim için gurur verici. Belki salgından dolayı beş futbolcumuz orada ama ben inanıyorum ki ilerleyen haftalarda o kordonun içinden futbolcularımız illaki yerlerini alacaktır. Çocuklarımıza şans verildiğinde kendine güvenenleri mahcup etmeyecektir. Bunun en büyük örneği kalecimiz Süleyman Sünger ”ifadelerini kullandı.


Ligin 12’nci haftasında oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ile ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı Memiş Sarıçam, önce iyi oyun ve mücadele ile maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yeşil siyahlı takımın başarılı futbolcusu Emre Ak’da iyi bir kadroya sahip olduklarına dikkat çekerek “Hedefimiz olabildiğince ligi yukarıda bitirmek. İlk on bir haftayı değerlendirecek olursak ilk 56 hafta çok iyi mücadele ettik. Yenilgisiz de gidiyorduk. Son haftalarda takım olarak biraz eksik kaldığımız oldu çeşitli nedenlerle kaybettiğimiz maçlar oldu. Bütün bunlara rağmen şu anda hala iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu hafta oynayacağımız Royal Hastanesi Bandırmaspor maçından da en iyi sonuçla dönerek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz ”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşinin patronuna ait araca EYP yerleştiren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşinin patronuna ait araca EYP yerleştiren koca ...
Eşini öldürüp oğlunu eve çağırdı
YEREL HABERLER Eşini öldürüp oğlunu eve çağırdı
50 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü
YEREL HABERLER 50 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü
İnternetten yapımını öğrendiği bombayı, eşinin ilişkisinden şüphelendiği işletmecinin aracına yerleştirmiş (2)
YEREL HABERLER İnternetten yapımını öğrendiği bombayı, eşinin ...
Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bıçaklama anı kamerada
YEREL HABERLER Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bıçaklama anı ...
Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bıçaklama anı kamerada
YEREL HABERLER Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bıçaklama anı ...
Derede ölü bulunan hemşirenin acılı annesi: “En ufak şüphem olsa Yiğit’imi kurtarırdım” Dere yatağında ölü bulunan genç hemşire, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı
YEREL HABERLER Derede ölü bulunan hemşirenin acılı annesi: “En ufak ...
İnternetten bomba yapımını öğrendi, eşi ve patronunu öldürmeyi planladı Eşinin ilişki yaşadığı kişinin otomobile bomba yerleştiren koca adliyeye çıkarılırken; “Çocuklarım canına kastettiler” dedi
YEREL HABERLER İnternetten bomba yapımını öğrendi, eşi ve patronunu ...
Ormanda cesedi bulunan hemşire toprağa verildi
YEREL HABERLER Ormanda cesedi bulunan hemşire toprağa verildi
Denizli’de evlilik öncesi SMA taramaları başladı
YEREL HABERLER Denizli’de evlilik öncesi SMA taramaları başladı
Pamukkale zabıtasından denetim atağı
YEREL HABERLER Pamukkale zabıtasından denetim atağı
İnternetten yapımını öğrendiği bombayı, eşinin ilişkisinden şüphelendiği işletmecinin aracına yerleştirmiş
YEREL HABERLER İnternetten yapımını öğrendiği bombayı, eşinin ...
İnternetten yapımını öğrendiği bombayı, eşinin ilişkisinden şüphelendiği işletmecinin aracına yerleştirmiş
YEREL HABERLER İnternetten yapımını öğrendiği bombayı, eşinin ...
Büyükşehir tarihi zaferi unutturmayacak 874 yıllık zaferin anısına geleneksel okçuluk turnuvası düzenlenecek
YEREL HABERLER Büyükşehir tarihi zaferi unutturmayacak 874 yıllık ...
Hırsını alamayan saldırgan 3. bıçak darbesini vurup kaçtı
YEREL HABERLER Hırsını alamayan saldırgan 3. bıçak darbesini vurup ...
141 hanenin tüm ihtiyaçları karşılandı Merkezefendi Belediyesi mobilya ve beyaz eşya desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER 141 hanenin tüm ihtiyaçları karşılandı Merkezefendi ...
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Boğazı kesilmiş halde bulunan hemşirenin ölümünde şüpheli duruma rastlanılmadı
YEREL HABERLER Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not ...
Profesyonel sporcularda omuz yırtığı daha çok görülür
YEREL HABERLER Profesyonel sporcularda omuz yırtığı daha çok görülür
Mesleki eğitim merkezi programları OSB’de başlıyor
YEREL HABERLER Mesleki eğitim merkezi programları OSB’de başlıyor
Jandarmaya 600 adet tarihi sikke satmak isteyince yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmaya 600 adet tarihi sikke satmak isteyince ...
Kayıp hemşire Batuhan'ın boğazı kesik cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp hemşire Batuhan'ın boğazı kesik cesedi bulundu
Kayıp hemşire Batuhan'ın boğazı kesik cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp hemşire Batuhan'ın boğazı kesik cesedi bulundu
Tarihi eserleri satamadan yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satamadan yakalandı
Pamukkale Belediyesi sivrisinekle mücadelesine başladı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi sivrisinekle mücadelesine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.