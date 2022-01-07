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Anaokulu minikleri biriktirdi meslek liseliler dönüştürdü Müdür Ekici: “Atık yağlardan yapılan sabunları minik öğrencilere dağıttı”

İHA

Anaokulu minikleri biriktirdi meslek liseliler dönüştürdü Müdür Ekici: “Atık yağlardan yapılan sabunları minik öğrencilere dağıttı”

Pamukkale HasanVeli Üğür Anaokulu tarafından hayata geçirilen ve 9 haftadır yürütülen “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” Sürdürülebilir Dünyam eTwinning projeleriyle anaokulu minikleri küçük yaşlarda doğayı korumayı öğreniyor.

Denizli’de Pamukkale HasanVeli Üğür Anaokulu’nun hayata geçirdiği Eko Okul, Sıfır Atık, Minik Tema Projeleri, 5 D Parlayan Yıldızlar Sınıfı tarafından 9 haftadır yürütülen “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” Sıfır Atık Projesi, İlginç Perşembeler eTwinning Projesi, 4 B Gülücükler Sınıfının yürüttüğü SteAm For Kids ve Sürdürülebilir Dünyam eTwinning projeleri ile anaokulu minikleri küçük yaşlarda doğayı korumayı öğreniyor. Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, HasanVeli Üğür Anaokulu öğrencilerinin projeleri kapsamında topladıkları atık yağların Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Bölümü Laboratuvarında sabuna dönüşüm serüvenine ortak oldu. Okul öncesi miniklerine, atık yağları çevreye atmayıp, doğanın kirlenmesini önlediğiniz gibi yararlı bir maddeye dönüşmesini sağladığınız için hepinizi kocaman tebrik ediyorum diyerek sözlerine başlayan Müdür Ekici; “Değerli çocuklarım siz bugün okadar değerli bir şey yaptınız ki hepiniz bugün en büyük çevreci oldunuz. Sıfır atık projenizle, atık hiçbir mazlemenin doğaya ve çevreye bırakılmaması bilincini nesillere aşılıyorsunuz. Böylelikle hem israfı önlerken hem de doğal kaynakları tüketmemiş oluyoruz. Atıkları ekonomiye geri kazandırırken, onlardan farklı enerjiler üretmiş oluyoruz. Temiz bir çevrede yaşayacağımız içinde hayat kalitemiz yükseliyor” dedi.

“Ürettiğimiz sabunları kullanarak hastalıklardan korunacağız”
Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Bugün okulumuzun yaptığı çevre bilinci çalışmalarından biri olan atık yağların toplanarak sabuna dönüştürülmesi çalışması için Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize geldik. Burada sizlerele atık yağları sabuna dönüştüreceğiz. Yaptığımız sabunlar temizliğin ve hijyenin en temel maddelerinden biridir. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde hastalıktan korunmanın en başında ellerimizi yıkamamız ve hijyene dikkat etmemiz geliyor. Temizliğimize dikkat edersek mikropların bizi hasta etmesine engel oluruz. Ürettiğimiz sabunları evlerimizde ve okullumuzda kullanarak hastalıklardan korunacağız” dedi.

Programında devamında Gülay Kanak Sarıkaya MTAL Kimya Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri, HasanVeli Üğür Anaokulu öğrencilerinin toplamış oldukları atık yağları gerekli kimyasal işlemlerden geçirerek sabuna dönüşüm aşamalarını İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğretmen ve öğrencilere göstererek anlattılar.

“Bilim merak işi, heyecan işidir”
Meslek Lisesi öğrencilerine de etkinliğe yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür eden Müdürü Ekici; “Bugün ki etkinliğimiz sizin rutinleriniz arasında yer alabilir ama anaokulu öğrencilerimizde büyük bir merak uyandırdı. Bilim merak işi, heyecan işidir. Bakanlığımız ve bizler siz meslek lisesi öğrencilerimize çok önem veriyoruz. Mesleki eğitim alanında bakanlığımız her geçen gün bir yenilik getiriyor. Sizlerde kendinizi önemseyiniz. Yaptığınız işlerde ve mesleğinizde en iyisi olmak için çabalayın. Hangi sektörde olursanız olun işinin en iyisi olunuz. Bu sizleri hayatta her zaman başarıya taşır. Anaokulumuz adına sizlere ve öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici atık yağlardan yapılan sabunları minik öğrencilere dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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