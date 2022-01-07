Büyükşehir dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı Tarihi çarşı dezenfekte edildi

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İşyerleri ile Kovid19 vakası bulunan apartmanların ortak kullanım alanlarını dezenfekte etmeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi son dönemde artan vakalar nedeniyle hijyen çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Korona virüse (Kovid19) karşı aldığı tedbirler kapsamında, şehrin yoğun olarak kullanılan noktalarında dezenfekte çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi son dönemde artan vakalar nedeniyle hijyen çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda ekipler tarihi Kaleiçi Çarşısı’nda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Sabah erken saatlerde tarihi çarşıya gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde oluşturulan dezenfeksiyon ekibi Kaleiçi Çarşısı'nda bulunan işyerlerini Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile dezenfekte etti. Esnaf ve vatandaşların memnuniyetle karşıladığı çalışmayı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarihi çarşı içerisinde bulunan oturma ve dinlenme alanlarında da dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Müracaat için Alo 153

Pandemi sürecinde Kovid19'a karşı aldığı başarılı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Kovid19 vakası bulunan apartman ve binaların ortak kullanım alanlarında da hijyen çalışması yapıyor. Vatandaşların bunun için "Alo 153" çağrı merkezini aramaları gerektiği ifade edildi.

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