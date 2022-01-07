Yılların çavuşu emekli oldu

Denizli’nin Çameli ilçesinde 34 yıl boyunca tüm mahallerde çeşitli kademelerde mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan ve kurum arkadaşları tarafından ‘Çavuş’ olarak bilinen Ferhat Önür emekli oldu.



Köy Hizmetleri, YSE, Denizli İl Özel İdare ve Çeşitli Kurumlarda En son Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında yıllarca çalışan ve Çameli İlçesinde görev yapan ilçe halkı tarafından sevilen Ferhat Önür emekli oldu. 1987 yılında Denizli İl Özel İdaresinde arazi formeni, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Amirliğinde Çameli Ekip amiri olarak iş hayatına devam eden Önür aktif çalışma hayatına son noktayı koydu.



“Burası işimiz değil evimizdi”

İlçe halkı tarafından çok sevilen Ferhat Önür’ün emeklilik kararı alması sevenlerini hem sevindirdi. Hem üzdü ; “Burası bizim iş yerimiz değil evimizdi, ama her şeyin bir sonu var. Bundan sonra yine iş yerimiz, arkadaşlarımız hep gönlümde yaşayacak, emekli oldum, yine tüm arkadaşlarıma bir telefon kadar uzağım, ne zaman ihtiyaç duyulursa ben hazırım” diye konuştu.

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