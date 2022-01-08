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Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi Salgınla birlikte talebin arttığı balda satışlar yüzde 50 arttı

İHA

Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi Salgınla birlikte talebin arttığı balda satışlar yüzde 50 arttı

Kış aylarında daha çok görünen salgın hastalıklardan korunmak ve güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak isteyenler, arı ürünlerine büyük rağbet gösteriyor.

Bağışıklığın her zamankinden daha önemli hale gelmesi ile arı ürünlerine talep yüzde 50 artış gösterdi. Pandemi sürecinde önem kazanan bağışıklığı destekleme arayışı vatandaşları arı ürünlerine yöneltti. Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren arı ürünlerinin başında gelen bal ise vatandaşların ilk tercihleri arasında yer aldı. Balın yanı sıra, propolis, polen gibi katma değerli arı ürünleri, bağışıklık destekleyici özellikleriyle en çok rağbet gören ürünler oldu. Arı ürünlerine artan talep ise satıcıların yüzünü güldürdü.

“Pandemi ile birlikte satışlarımız yüzde 50 arttı”
Denizli’de bal satarak geçimini sağlayan Mustafa Dağlı, son zamanlarda artan salgın ve soğuyan hava ile birlikte bağışıklık sisteminin güçlendirmek isteyen vatandaşların arı ürünlerine talep gösterdiğini söyledi. Dağlı, artan bal satışlarından memnun olduğunu belirterek, “Arının her çeşit ürünü şifadır. Bunun polen arı sütü, balı, propolis son zamanda talep görmeye başladı. Her hastalıkta kullanılmaya başlandı. Bal her şeye dermandır. Her çeşit bitkiden gıdasını ve vitamini alıyor. Hastalıklara kekik balı, kestane ballı iyi geliyor. Pandemi ile birlikte satışlarımız yüzde 50 arttı. Arı ürünleri insan vücuduna bağışıklık kazandırıyor. Grip hastalığına da iyi geliyor.

“Bal bir antibiyotiktir”
Balın birçok derde deva olduğunu söyleyen Mustafa Dağlı, vatandaşların sahte bal ürünlerinde dikkat etmesi konusunda uyardı. Dağlı, “Bal bir antibiyotiktir. Vatandaşlar en çok çam balına talep gösteriyor. Çünkü onu yemesi biraz dilde hafiftir. Süzme balın 7080 TL’ye satılması lazım. Petek bal 100 TL’ye satılması lazım. Vatandaşalar gerçek bala kaşığı bandırdığı zaman hiç kırılmaması gerekiyor. Bal kaşıkta uzayıp ve kopmaması çok önemli. Ya da kopya kalemi ile balı parmağınıza yazıyorsa o sahtedir. Bir de damak tadı da balın iyisi ve sahtesini belli eder” ifadelerini kullandı.

“Bu yaşıma kadar doktora gidip kafam ağrıyor demedim”
Ömrü boyunca devamlı bal tükettiğini ve bal tüketmesi sayesinde doktor yüzü görmediğini anlatan Mustafa Gürsen ise, herkese bal yemeyi tavsiye etti. Gürsen, “Kendi ülkemizde yetişiyor. Herkesin balı yemesini tavsiye ederim. Balı yiyen insanın ömrü uzar. 70 yaşındayım balı devamlı kullanıp ve yiyorum. Bu yaşıma kadar doktora gidip kafam ağrıyor demedim. Tabi bu balın sayesinde oldu” diye konuştu.

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