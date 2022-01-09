Büyükşehir’de SDS sözleşmesi imzalandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'de görev yapan memur ve sözleşmeli çalışanları kapsayan "Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi" (SDS) imzalandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nde görev yapan 810 kamu görevlisini kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi (SDS) imzalandı. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BemBirSen) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokole Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut ve BemBirSen Denizli İl Başkanı Osman Kurt katıldı. BemBirSen Genel Başkanı Uslu, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Zolan ise, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, “Tüm çalışanlarımızla birlikte el ele, omuz omuza milletimize hizmet etmek için koşmaya devam edeceğiz. Sözleşmemiz hayırlı olsun” diye konuştu.

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