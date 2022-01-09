Tarihi zaferin kahramanları 874. yılında da unutulmadı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 1148 yılında Denizli'de yaşanan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenledi.Denizli Büyükşehir Belediyesi, 874 yıl önce Cankurtaran mevkiinde yaşanan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenlendi. 7-8 Ocak 1148'de Alman ve Fransız ordularından oluşan 2. Haçlı Seferi'ne karşı yaşanan tarihi zaferin anma programı Cankurtaran Milli Park Piknik Alanı'nda yapıldı. Programa, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da anma programında yer aldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Prof. Dr. Mithat Aydın, tarihi zaferi detaylarıyla anlattığı 'Kazıkbeli Savaşı ve Sonuçları' adlı sunumunu yaptı.DENİZLİ DERİN BİR TARİHE SAHİPTİRDenizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan törende yaptığı konuşmada, "15 yıl önce Denizli'nin geçmişi yokmuş, sığ bir tarihe sahipmiş gibi anlaşılabiliyordu. Detaylara inildiğinde tarihi derinliği görüyoruz. Örneğin bulunduğumuz bu alanda 874 yıl önce yaşanmış olan Kazıkbeli Savaşı'nı görüyoruz. Bugün burada bu töreni yapabiliyor, burada nefes alıp verebiliyorsak, hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak 1148'de verilen mücadele ve o gün şehit ve gazi olan kahraman ecdadımızın sayesindedir. Denizli derin bir tarihe sahiptir. Denizli her zaman vatanına, bayrağına sahip çıkmış gözünü kırpmadan canını vermiş ve her türlü fedakarlıkta bulunmuştur. Bunu gelecek nesillere aktarmak birinci vazifemizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak tarihimize dokunmak adına Kazıkbeli ve Miryokefalon savaşlarını, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'müzü etkinlik ve anma programlarıyla gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.Tören sonunda Zolan ve beraberindekiler Kazıkbeli Savaş Kalıntıları Sergisi'ni gezdikten sonra Kazıkbeli Geleneksel Islık Okçuluk gösterilerini izledi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez

2022-01-09 17:37:56



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