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Avrupa’nın en iyi Türk kadın futbolcusu Denizli’ye geliyor Bilgin Defterli, kadına şiddete dikkat çekecek

İHA

Avrupa’nın en iyi Türk kadın futbolcusu Denizli’ye geliyor Bilgin Defterli, kadına şiddete dikkat çekecek

Türk kadın futbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Bilgin Defterli, Denizli'ye geliyor. 2012 yılında Avrupa'da en iyi Türk kadın futbolcusu seçilen Köln'de 20092010 sezonunda Bundesliga Kadın Ligi’nde 20 maçta 22 gol atarak gol kraliçesi olan, 19 yıl milli takım forması giyip 10 yıl kaptanlık yapan Defterli, bir dizi ziyaret için Üstek Grup Horozkent Spor Kulübünün davetlisi olarak Denizli’ye gelecek.

14 Ocak Cuma akşamı Üstek Grup Horozkentspor ile idmana çıkacak olan Defterli, 15 Ocak Cumartesi günü Yeşilköy Stadında saat 14.00 de Soma Zaferspor ile yeşil siyahlı takım arasında oynanacak olan dostluk maçında takımın formasını giyecek.

Bilgin Defterli, aynı günün akşamında ise Kadına Şiddete Hayır ve Türkiye’de kadın futbolu söyleşisine katılacak. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek olan söyleşi Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak 20.30'da sona erecek.

Defterli, 16 Ocak Pazar günü ise Üstek Grup Horozkentspor futbol okulunu ziyaret ederek geleceğin yıldız adaylarıyla buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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