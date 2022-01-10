Pamukkale Belediyespor hafta sonunu başarılı geçirdi

Pamukkale Belediyespor’u farklı branşlarda temsil eden sporcular başarılı sonuçlara imza attı. Voleybol, tekerlekli sandalye, dart ve karatede alınan sonuçlar yüz güldürdü.



Sporda başarılı sonuçlarla dikkat çeken Pamukkale Belediyespor farklı branşlarda güzel sonuçlara imza attı. Kadınlar Voleybol 2. Lig 6. Grup’ta mücadele eden Pamukkale Belediyespor, ligin 12. Haftasında Hasan Güngör Spor Salonu’nda 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ile karşılaştı. Maça iyi başlayan mavibeyazlı takım ilk seti 255, ikinci seti 2519 ve son seti de 2514 galip tamamlayarak salondan 30 galip ayrıldı. Pamukkale Belediyespor bu galibiyetle puanını 26’ya çıkararak averajla üçüncü sırada yer aldı. Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig’de yer alan Pamukkale Belediyespor, 5. Haftada deplasmanda Çarşamba Belediye Engelliler Spor Kulübü’ne konuk oldu. Mavibeyazlı takım zorlu maçta rakibini 6455 mağlup etmeyi bildi.



Karate dalında ise Okullar Arası Karate İl Birinciliği müsabakalarında Pamukkale Belediyesporlu sporcular da mücadele verdi. A Genç Kızlar 52 kg kumite dalında Nevzat Karaalp Anadolu Lisesi öğrencisi Aleyna Doruk ve B Genç Erkekler 74 kg kumite dalında Naile Mehmet Ali Uyanık Anadolu Lisesi adına yarışan Batuhan Doruk birinciliği elde ederken, Aydem Fen Lisesi öğrencisi A Genç 66 kg kumitede de Talat Ayberk Uçar da ikinci oldu. Birinci olan sporcular Şubat ayında gerçekleşecek olan bölge birinciliği müsabakalarında mücadele edecek.



Yine Dart branşında yapılan Okullar Arası Dart İl Birinciliği’nde de spor yaşamını Pamukkale Belediyespor çatısı altında sürdüren sporcuların yer aldığı takımlar dereceye girdi. Ceylin Ataş, Esma Doğan ve Pınar Önay’ın yer aldığı Yatağan Ortaokulu takımı kızlar kategorisinde Denizli şampiyonu olurken, Emin Furkan Şahin’in bulunduğu Yatağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı da erkeklerde il birincisi oldular. Aynı kategoride ikinci olan Oya Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi takımında ise Hasan mert Arslan ve Ömer Özler bulundu. Kızlarda Denizli ikinciliğini elde eden Tekkeköy Ortaokulu’nda ise Pamukkale Belediyespor’un bünyesinde yer alan Zehra Gemi ve Harun salih Turgut bulunuyor. Kategorilerinde birinci olan takımlar ilimizi Kocaeli, Uşak ve Adana’da yapılacak olan bölge şampiyonlarında temsil edecek. Ayrıca Okullar Arası Güreş İl Birinciliği’nde Pamukkale Belediyesporlu Atatürk mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Beytullah Sarı Gençler B Kategorisinde İl Birincisi oldu. Sarı, Manisa’da yapılacak olan bölge şampiyonasında boy gösterecek.



“Bizim amacımız ilçemizdeki gençlerin sporla ilgilenerek başarılara imza atması”

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede yer alan gençlerin spor yapmasına imkan sağlamak amacıyla kulübün aktif olduğunu ifade ederek, “Kulübümüz bünyesinde yer alan voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarımız profesyonel liglerde oynadıkları müsabakaları galibiyetle tamamladı. Dart ve karate dallarında ise spor yaşamlarını kulübümüzde sürdüren sporcuların yer aldığı okul takımları dereceye girmeyi başardı. Bizim amacımız ilçemizdeki gençlerin sporla ilgilenerek başarılara imza atması. Biz daha çok gencimizin spor yapması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

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