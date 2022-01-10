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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de 3 gün boyunca sağanak yağış etkili olacak

İHA

Denizli’de 3 gün boyunca sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, ülke genelinde 1 haftalık hava tahminini raporunu paylaştı. Meteoroloji'nin hava tahmin raporunda Denizli’de 3 gün boyunca sağanak yağış görüleceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; yeni haftada Denizli ve çevre bölgeler yağmura teslim olacak. Denizli’de bugünden itibaren il genelinde yağmurun sağanak yağış şeklinde etkisini sürdüreçeğini açıklandı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, 10 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde başlayacak yağış, 13 Ocak Çarşamba gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ise 12 derece civarında seyredecek. Çarşamba günüde sürmesi beklenen yağışlı havanın perşembe gününden itibaren şehri terk etmesi beklenirken vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşılık tedbir almaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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