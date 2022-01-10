Alkollü sürücünün otomobili ile polise çarpma anı kamerada

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'de 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Ekrem Çetin, otomobili ile polis memuru Yusuf Yücel Erdoğan'a çarpıp, kaçtı. Polis memuru hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Sürücünün polise çarpma anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Denizli-Afyonkarahisar kara yolu, Akan Mahallesi girişindeki denetim noktasında, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim noktasında Ekrem Çetin'in kullandığı 20 FJ 012 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü Çetin, 'dur' ihtarına uymayıp, önündeki polis memuru Yusuf Yücel Erdoğan'a çarpıp, kaçtı. Denetim noktasındaki diğer polisler, yardıma koştu. Sürücünün polis memuruna çarpma anı, güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

KAÇTI, POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Yaralanan polis memuru Yusuf Yücel Erdoğan, acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücü Ekrem Çetin, peşine düşen polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tutuklanan sürücü Çetin'in 0.85 promil alkollü olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-01-10 15:16:33



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