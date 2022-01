Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan gazetecilere ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek her türlü zor şartlar altında vatandaşların haber alma hakkını yerine getiren basın çalışanlarının bu özel gününü tebrik etti.





Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay, yönetim kurulu üyeleri ve cemiyet üyesi basın mensupları katıldı. Karaçay, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ne nazik ziyareti nedeniyle Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Başkan Zolan ise gece gündüz demeden vatandaşların haber alma hakkı için görev yapan tüm gazetecilerin10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başkan Osman Zolan; "Demokrasinin vazgeçilmezi basın ve gazetecilerdir. Bu görevi hakkıyla yerine getirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkes gazeteci olamaz, o şartları yerine getiremez. Sizler gece gündüz her türlü şartta olaylara koşuyor, bilgileri derleyip vatandaşlarımızın haber alma hakkı için çalışıyorsunuz. Denizlili tüm hemşehrilerimiz ve kendi adıma sizlere çok teşekkür ediyor ve sizleri tebrik ediyorum" dedi.



“Her zaman yanınızdayız”

Geçmişte görevi başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anan Başkan Zolan, "Sizlerin emeğini ortaya koymak adına biz her yönden sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Her zaman yanınızdayız. İnşallah sizlerle birlikte çalışarak ülkemize hizmet edeceğiz" diye konuştu. Başkan Zolan, daha sonra günün anısına Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Karaçay’a çiçek takdim etti, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

