PAÜ Hastanesinde yeni MR cihazı hastalara hizmet vermeye başladı Yeni MR cihazı ile kapalı yerde kalma korkusu ve kilo fazlası olan hastalara kolaylık sağlayacak

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ), Radyoloji Bölümünde bulunan ikinci MR cihazı yenilenmesinin ardından hastalara hizmet vermeye başladı. Radyoloji Anabilim Dalı sorumluları, "Yeni cihaz ile birlikte kapalı yerde kalma korkusu ve kilo fazlası olan hastaların da MR çektirmesini mümkün kılmaktadır" şeklinde belirttiler.



Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ), ikinci MR cihazı yenilenerek hastalara hizmet vermeye başladı. Radyoloji Anabilim Dalı sorumluları konu hakkında açıklamalarda bulunarak; “Doğru ve hızlı tanı koyabilmek için MR ve ileri düzey görüntüleme hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla 2021 yılının Kasım ayında üniversitemizde 1.5 Tesla yeni MR cihazımızın kurulumunu gerçekleştirdik. Böylece hastanemizde 2 adet yeni MR cihazımızla hastalarımıza hizmet verilebilmektedir. Dünya standartlarında, teknolojik alt yapısı, doktor ve teknisyeniyle 1.5 Tesla MR cihazı yüksek çözünürlükteki görüntü kalitesiyle teşhis ve tedavi hizmetlerinde daha etkin bir hizmete erişimi sağlamakta, hastalarımıza daha hızlı, sessiz ve daha rahat bir çekim imkanı sunmaktadır” denildi.



“Kapalı yerde kalma korkusu ve kilo fazlası olan hastaların da MR çektirmesi mümkün”

Yeni cihazın diğer MR cihazlarına göre yüksek çekim gücü sayesinde daha kısa sürede yüksek kalitede görüntü oluşturduğunu belirten Radyoloji Anabilim Dalı sorumluları; “Cihaz gantri içinin genişliği, hastanın MR çekimine uyumunu ve konforunu artırmaktadır. Kapalı yerde kalma korkusu ve kilo fazlası olan hastaların da MR çektirmesini mümkün kılmaktadır. Cihazımızda Tüm Vücut, Nöro vasküler, Anjio, Ortopedik, Abdominal, Onkolojik MR, Kolanjiografi MR incelemeleri, 3D4D sekansları ile detaylı ve hareketli organların çekimleri yapılabilmektedir. Çekim fobisi olan çocuk hastalarımıza anestezi hekimi gözetiminde anestezili MR çekimi uygulaması da yapılabilmektedir. Hizmete giren yeni MR cihazımızla beraber MR çekimleri için randevu sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir. Çok daha hızlı ve kaliteli görüntülerin elde edileceği MR cihazımız sayesinde her iki MR cihazımız ile birlikte günlük ortalama 100120 tetkik gerçekleştirilmektedir. MR cihazımız manyetik rezonans teknolojisinin ulaştığı en yeni donanım ve teknolojiye sahip olup kaliteli ve hızlı teşhis hizmeti verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni MR cihazının hastanemize ve halkımıza hayırlı olmasını dileriz” dediler.

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