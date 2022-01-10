Başkan Örki’den DGC’ye 10 Ocak ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Örki’den DGC’ye 10 Ocak ziyareti

İHA

Başkan Örki’den DGC’ye 10 Ocak ziyareti

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Başkan Örki, “Basın çalışanlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ülkemizde her yıl kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. DGC yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Örki, DGC Başkanı Muhammet Karaçay’a çiçek vererek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay, “Bu özel günde bizler gazeteciler olarak basın yasasının bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz. Ziyaretleriniz için sizlere meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Büyük bir aileyiz”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gazetecilik mesleğinin ülkemizin demokrasisi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Burası Denizli’mizde gayret gösteren, basına ömrünü vermiş, basına hayallerini adamış olan bütün çalışan basın mensubu arkadaşlarımızın buluşma noktası. Sizlerle farklı farklı yerlerde sürekli beraberiz. Hatta öylesine ki bazen ailemizden fazla görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor büyük bir aile olmuşuz. Bu ailenin de amacına baktığımızda, bu ülkedeki demokrasisin daha da köklenmesi, anayasada ayrılmaz bir hak olarak tanımlanmış olan vatandaşın haberlere ulaşabilme hürriyetinin de sağlandığı bir aile. Sizler de bunun bir parçasısınız. Kar, yağmur, sıcak, çamur demiyorsunuz. İnşallah kazasız belasız birçok mutlu haberin vatandaşımıza ulaştırıldığı nice günler temenni ediyorum. Zorlu günleri de hep birlikte yaşadık. Özellikle bu süreçte pandemi nedeniyle ve diğer başka sebeplerle hayatını kaybeden yol arkadaşlarımızda oldu. Onlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Görevini layığıyla yapan, vatandaşımıza doğru ve tarafsız olarak, basın mensuplarının uyması gereken ilkelere de uyarak görevini yerine getiren bütün basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak gazeteciler gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PAÜ Hastanesinde yeni MR cihazı hastalara hizmet vermeye başladı Yeni MR cihazı ile kapalı yerde kalma korkusu ve kilo fazlası olan hastalara kolaylık sağlayacak
YEREL HABERLER PAÜ Hastanesinde yeni MR cihazı hastalara hizmet ...
DTO ile DİMSİAD’dan ortak açıklama "Üretici firmaların satış sözleşmelerine riayet etmemesi, üyelerimizi zorda bırakıyor"
YEREL HABERLER DTO ile DİMSİAD’dan ortak açıklama "Üretici ...
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan gazetecilere ziyaret
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan ...
Alkollü sürücünün otomobili ile polise çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün otomobili ile polise çarpma anı ...
Gençlik ve spor akademisi gençlere umut oldu
YEREL HABERLER Gençlik ve spor akademisi gençlere umut oldu
Buldan’a Orman İşletme Müdürlüğü kuruldu
YEREL HABERLER Buldan’a Orman İşletme Müdürlüğü kuruldu
Denizli’de 3 gün boyunca sağanak yağış etkili olacak
YEREL HABERLER Denizli’de 3 gün boyunca sağanak yağış etkili olacak
Kazanırsa Denizli tarihinde bir ilk olacak Denizli Esnaf Odaları Birliği tarihinde ilk kez bir kadın başkanlığa aday oldu
YEREL HABERLER Kazanırsa Denizli tarihinde bir ilk olacak Denizli ...
Tarihi zafer, okçuluk turnuvası ile kutlandı Kazıkbeli Savaşı Zaferi anısına geleneksel okçuluk turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Tarihi zafer, okçuluk turnuvası ile ...
Pamukkale Belediyespor hafta sonunu başarılı geçirdi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyespor hafta sonunu başarılı geçirdi
Cansız bedeni drone ile bulunan kayıp avcı kalp krizi geçirmiş
YEREL HABERLER Cansız bedeni drone ile bulunan kayıp avcı kalp krizi ...
PAÜ’de mobil aşı uygulaması ile 3 bin kişi aşılandı
YEREL HABERLER PAÜ’de mobil aşı uygulaması ile 3 bin kişi aşılandı
Denizli Büyükşehirden 2. Uluslararası Karikatür Yarışması 2. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın bu yılki teması ‘Aile’ oldu
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehirden 2. Uluslararası Karikatür ...
Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu golle döndü
YEREL HABERLER Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu golle döndü
Antalya'dan uyuşturucu satmak için Denizli'ye gelen 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'dan uyuşturucu satmak için Denizli'ye gelen 2 ...
Kayıp avcıdan acı haber geldi Kardeşi ile birlikte çıktığı avda kaybolan avcı, gölet kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp avcıdan acı haber geldi Kardeşi ile birlikte ...
Rakiple çarpışan kalecinin kaburgası çatladı
YEREL HABERLER Rakiple çarpışan kalecinin kaburgası çatladı
Eller semaya yağmur ve kar yağışı için açıldı
YEREL HABERLER Eller semaya yağmur ve kar yağışı için açıldı
Avrupa’nın en iyi Türk kadın futbolcusu Denizli’ye geliyor Bilgin Defterli, kadına şiddete dikkat çekecek
YEREL HABERLER Avrupa’nın en iyi Türk kadın futbolcusu Denizli’ye ...
Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride ...
Ava giden kardeşlerden birinden haber alınamıyor AFAD ekipleri Denizli il sınırında kaybolan avcı için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Ava giden kardeşlerden birinden haber alınamıyor AFAD ...
Tarihi zaferin kahramanları 874. yılında da unutulmadı
YEREL HABERLER Tarihi zaferin kahramanları 874. yılında da ...
Büyükşehir’de SDS sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Büyükşehir’de SDS sözleşmesi imzalandı
Denizli’de 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Denizli’de 3.7 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.