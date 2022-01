Başkan Örki’den DGC’ye 10 Ocak ziyareti

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Başkan Örki, “Basın çalışanlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



Ülkemizde her yıl kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. DGC yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Örki, DGC Başkanı Muhammet Karaçay’a çiçek vererek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay, “Bu özel günde bizler gazeteciler olarak basın yasasının bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz. Ziyaretleriniz için sizlere meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Büyük bir aileyiz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gazetecilik mesleğinin ülkemizin demokrasisi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Burası Denizli’mizde gayret gösteren, basına ömrünü vermiş, basına hayallerini adamış olan bütün çalışan basın mensubu arkadaşlarımızın buluşma noktası. Sizlerle farklı farklı yerlerde sürekli beraberiz. Hatta öylesine ki bazen ailemizden fazla görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor büyük bir aile olmuşuz. Bu ailenin de amacına baktığımızda, bu ülkedeki demokrasisin daha da köklenmesi, anayasada ayrılmaz bir hak olarak tanımlanmış olan vatandaşın haberlere ulaşabilme hürriyetinin de sağlandığı bir aile. Sizler de bunun bir parçasısınız. Kar, yağmur, sıcak, çamur demiyorsunuz. İnşallah kazasız belasız birçok mutlu haberin vatandaşımıza ulaştırıldığı nice günler temenni ediyorum. Zorlu günleri de hep birlikte yaşadık. Özellikle bu süreçte pandemi nedeniyle ve diğer başka sebeplerle hayatını kaybeden yol arkadaşlarımızda oldu. Onlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Görevini layığıyla yapan, vatandaşımıza doğru ve tarafsız olarak, basın mensuplarının uyması gereken ilkelere de uyarak görevini yerine getiren bütün basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak gazeteciler gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.