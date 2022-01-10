Bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı Madde ticareti yaparken yakalanan kadının çantasından 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Uyuşturucuyu sakladığı yer polisleri bile hayrete düşürdü

Denizli’ye otobüs ile uyuşturucu madde getiren kadın, ticareti yapacağı sırada suçüstü yakalandı. Kadının çantasından bebek bezi içerisine zulalanmış halde 1 kilogram metamfetamin maddesi ve 37 adet uyuşturucu hap ele geçildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir kadının otobüs ile uyuşturucu madde getirip satacağına dair bilgi aldı. Harekete geçen ekiplerin takip ettiği kadın Denizli otogarında otobüsten inerek alışverişi yapacağı kişinin yanına gitti. Tam o esnada polis ekipleri operasyonu gerçekleştirerek şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde ekipler tarafından arama gerçekleştirildi. Kadın şüphelinin çantasında arama yapan ekipleri, bebek bezi içerisinde zulalanmış halde 1 kilogram metamfetamin maddesi ve 37 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gördüğü manzara karşısında ekipler hayrete düşerken, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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