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Bebek bezinden uyuşturucu çıktı

DHA

Bebek bezinden uyuşturucu çıktı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´de polis ekiplerince durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada bebek bezi içine gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin maddesi ile 37 adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Denizli´ye otobüsle uyuşturucu getirileceği istihbaratı aldı. Geçen Cumartesi günü Oto Santral Garajı'nda operasyon düzenleyen polis, şehirlerarası otobüsle gelen bir kişi ile onu karşılayan şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan yolcunun çantasında yapılan aramada bebek bezleri arasına gizlenmiş şekilde 1 kilogram metamfetamin ve 37 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-01-10 20:23:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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