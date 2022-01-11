Şairler 31. Şiir Günü için bir araya geldi

Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen ve her ayın ilk Cumartesi günü yapılan “Şiirini Al da Gel/Denizli Şiir Günü” programının 31’incisi yapıldı.

Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği (YAZARBİR) tarafından her ayın ilk Cumartesi günü düzenlenen geleneksel “Şiirini Al da Gel/Denizli Şiir Günü” şiir ve türkü dinletisine pandemi nedeniyle ara verilmişti. 30.uncu programdan 21 ay aradan sonra 31.incisi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda gerçekleştirildi.



Genel Başkanı Abdülkadir Uslu programlarını devam ettireceklerini belirterek, “Bildiğiniz gibi bu etkinliğimizde şairler kendi yazdığı şiirlerini okuyorlar. Aile ortamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin merkezinde şiir ve türkü var. Amacımız burada paylaşılan şiirlerden bir şeyler kapabilmek, birbirimizden beslenerek daha kaliteli ve nitelikli şiirler üretmemizi desteklemek. Bu düşüncemizi daha sağlam zeminlere oturtmak için de diğer cumartesi günleri de yazı, şiir atölye çalışmaları planlıyoruz. Bize katkı vereceğini düşündüğümüz hızlı okuma, güzel konuşma, yazım kuralları gibi konularda da kurslar düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi bu çalışmalarımız üyemiz olmasa da ilgi duyan herkese açıktır” dedi.

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