Başkan Uz; “Önümüzde final niteliğini taşıyan 17 maç var” Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: “Galibiyet serisi yakalamak zorundayız”

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, RH Bandırmaspor galibiyetiyle ikinci yarıya moralli başladıklarını belirterek, “Bu daha başlangıç, galip gelmemize rağmen puan cetvelindeki yerimizden kurtulamadık. O yüzden galibiyet serisi yakalamak zorundayız” dedi.



Spor Toto 1. Ligin ikinci yarısının ilk maçında RH Bandırmaspor deplasmanında ilk yarıyı 30 geride kapatmalarına rağmen ikinci yarıda mükemmel bir oyunla sahadan 43’lük galibiyet ve 3 puanla ayrıldıklarını ifade eden A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, bundan sonraki tüm maçları final maçları olarak gördüklerini söyledi. Ligin ilk yarısını hedefledikleri puanın altında kapattıkları kaydeden Mehmet Uz, “Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray’ı eleyerek bulduğumuz moralle ikinci yarıya başladık. RH Bandırmaspor maçında korona virüs ve sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle alt yapımızdan 6 oyuncuyu A kadromuza aldık. İlk yarıyı 30 geride tamamladığımız maçın ikinci yarısında takımımız mükemmel bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Aldığımız galibiyet kadar, ortaya konulan kazanma azmi, tecrübeli futbolcularımızın mücadeleleri, genç oyuncularımızın da takıma uyumu bizi sevindirdi” dedi.



“Ligin alt tarafları tam bir ateş çemberi”

Bu galibiyetin sevincini geride bırakıp hafta sonunda oynayacakları Manisa FK maçına odaklandıklarını kaydeden Uz, “Biz bu sezon hedefimizi ligde kalma olarak belirledik ve bunu defaatle kamuoyuna açıkladık. Şu anda bulunduğumuz konumdan bir an önce uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun için de galibiyet serisi yakalamak zorundayız. Ligin alt tarafları tam bir ateş çemberi. İki maç kazandığınız zaman orta sıralara yaklaşıyor, kaybettiğiniz zaman dibe çakılıyorsunuz. O yüzden Bandırmaspor galibiyetiyle başlayan çıkışımızı bundan sonraki maçlarda da sürdürmek istiyoruz. Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var. Her maç zorlu geçecek. Çünkü her takımın her takımı yendiği bir ligde mücadele ediyoruz. Taraftarlarımızın bize olan güvenini biliyor, bu güvene layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda hedefine ulaşan bir A. Denizlispor olacak. Yeter ki, iyi günde olduğu gibi kötü günlerde de birlik beraberlik içinde olalım” dedi.

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