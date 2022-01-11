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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Etkileşimli tahta destek noktaları meslek liselerinde hizmet veriyor

İHA

Etkileşimli tahta destek noktaları meslek liselerinde hizmet veriyor

Millî Eğitim Bakanlığınca 2010 yılında hayata geçirilen, eğitimde yenilik ve içeriklere daha hızlı ve etkin ulaşılmasını sağlayan FATİH projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde her bir derslik etkileşimli tahta’lar ile donatıldı.

Okullarda öğretmen ve öğrenciler tarafından 2010 yılında günümüze aktif olarak kullanılan Etkileşimli Tahta’ların bakım ve onarımları meslek liselerinde oluşturulan Etkileşimli Tahta Destek Noktalarında yapılıyor. İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ilde oluşturulan iki Etkileşimli Tahta Destek Noktasından biri olan Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Etkileşimli Tahta Destek Noktasında incelemelerde bulundu.

“Meslek liselerin bünyesinde Etkileşimli Tahta Destek Noktaları oluşturuldu”
Denizli geneli resmi okullarda 6400 derslikte Etkileşimli Tahtanın öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanıldığını belirten Müdür Ekici “2010 yılından itibaren eğitim hayatına giren Etkileşimli Tahtalar bilgiye ulaşmada ve çağın gerekliliklerinin eğitim ortamlarına adaptesine büyük rol oynuyor. Bakanlıkça okullarda bulunan Etkileşimli Tahtaların bakım ve onarımlarının yerinde hızlı ve kendi imkanlarımızca yapılması adına meslek liselerin bünyesinde Etkileşimli Tahta Destek Noktaları oluşturuldu. Meslek Liselerinin çok yönlü olmalarının yanı sıra, eğitimin ve çağın getirdiği şartlar karşısındaki esnek yapıları sayesinde ihtiyaç duyulan her alanda hizmet verebilme kabiliyetine sahipler. Bu yönlerine en güzel örneklerden birisi de bugün ziyaret ettiğimiz Etkileşimli Tahta Destek Noktasıdır. Destek noktalarında öğretmenlerimiz hizmet verirken aynı zamanda öğrencilerimize de alanlarında eğitim vermiş oluyorlar” dedi.

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