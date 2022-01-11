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16 yıl 4 ay hapisle aranıyordu, sevgilisinin evinde yakalandı

DHA

16 yıl 4 ay hapisle aranıyordu, sevgilisinin evinde yakalandı


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, uyuşturucu sattığı suçlamasıyla kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Nuray Efesoy (42), sevgilisinin evinde saklanırken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 5 suç kaydı ve kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari Nuray Efesoy'un, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde, sevgilisinin evinde saklandığını tespit etti. Honaz Jandarma Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenleyen JASAT, Efesoy'u yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuray Efesoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Ramazan ÇETİN
2022-01-11 16:15:06

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