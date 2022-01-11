Başkan Örki 2022 yılının ilk ruhsatını verdi

Pamukkale Belediyesi’nde 2022 yılının ilk iş yeri açma ruhsatını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki güzellik salonu işletmecisi Özlem Bozkurt’a teslim etti. Başkan Örki, yeni açılan iş yerinin hayırlı olmasını diledi.



Pamukkale Belediyesi ruhsatları elden teslim etmeye 2022 yılında da devam ediyor. Yeni yılın ilk iş yeri açma ruhsatı Atalar mahallesinde faaliyetine başlayan bir güzellik salonuna verildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki işletmeyi ziyaret ederek yılın ilk ruhsatını işletmeci Özlem Bozkurt’a teslim etti.



2022 yılının bereketli bir yıl olmasını temennisinde bulunan Başkan Örki, “Özlem Bozkurt hanımefendi yılların tecrübesi ile burada ilçemizde işletmeciliğini sürdürecek. Daha önce başka bir şehirde işletmecilik yaparken artık tecrübelerini Denizli’mizde insanlarımızla paylaşmaya devam edecek. Bizler de 2022 yılının bir numaralı ruhsatını kendisine takdim edelim istedik. Her sene olduğu gibi bu senede elden ruhsat teslimlerimiz devam edecek. Şuana kadar yüzlerce esnafımıza ruhsatını bizzat takdim ettik. Bu da bizim için ayrı bir gurur verici durum. İnşallah bu ruhsatın 2022 yılı için de uğurlu gelmesini temenni ediyoruz. Şimdiye kadar yıllık ortalama 800 civarında ruhsat vermişiz. İnşallah bu sayının kat kat üstüne çıkacağımız günler olsun diye temenni ediyoruz. Bu vesile ile bütün esnaflarımıza hayırlısıyla helalinden bol kazançlar temenni ediyoruz” dedi.



Yeni yılın ilk ruhsatını Başkan Örki’den aldığı için mutlu olduğunu ifade eden işletme sahibi Özlem Bozkurt Özlem “Güzellik salonu işletmesi olarak bugün Avni başkanımızdan yılın ilk ruhsatını aldık. Sağ olsun başkanımız ruhsatı kendisi getirmeyi tercih etmiş, bunun için başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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