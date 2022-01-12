Kızılcabölükspor'da iki imza

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, dış transferde Beşiktaş'tan genç stoper Halil Duman'ı ve Esenler Erokspor'dan forvet İdris Furat'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Bursaspor'da futbola başlayıp Beşiktaş altyapısında yetişen 20 yaşındaki Halil, bu sezon ilk yarıda 2'nci Lig takımı Karacabey Belediyespor'da 2 maça çıktı. 20 yaşındaki santrfor İdris ise ligde ve kupada 1'er müsabakada toplam 67 dakikada şans buldu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-01-12 10:50:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.