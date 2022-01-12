PAÜ’lü bilim insanından öncü proje

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PAÜ’lü bilim insanından öncü proje

İHA

PAÜ’lü bilim insanından öncü proje

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan genç bilim insanı Öğr. Gör. Dr. Özden Özgün Acar’ın yürütücüsü olduğu proje MS hastalığı için yeni bir teşhis ve tedavi ajanı geliştirilmesine öncülük edecek.

Öğr. Gör. Özden Özgün Acar’ın “Yeni Liquorilactobacillus nagelii AGA58 Probiyotiğinin Multipl Skleroz Tedavi Etkinliğinin Mikrobiyom ve İlişkili Metabolom Değişiklikleri ve Pentoz Fosfat Yolağı Açısından Değerlendirilmesi” isimli projesi, TÜBİTAK ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Projede aynı zamanda PAÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve Abdullah Gül Üniversitesi Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Şen danışman olarak ve Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ortakcı ve Öğr. Gör. Hüseyin Güner araştırmacı olarak yer almakta.

MS hastalığı için yeni bir teşhis ve tedavi ajanı geliştirilmesine öncülük eden çalışmalar içeren Proje ile ilgili bilgi veren Öğr. Gör. Acar şunları kaydetti: “Multipl skleroz (MS) dünyada yaygın görülen nörolojik hastalıklardan biridir. MS’in etiyolojisi halen tam olarak bilinmese de genetik ve çevresel etkileşimlerin birlikte rol aldığı kompleks, immün aracılı bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Genetik ve çevresel faktörlere ek olarak bağırsak mikrobiyomu bağırsakmerkezi sinir sistemi eksenini modüle ederek MS patogenezine katkıda bulunan ve son yıllarda üzerinde oldukça fazla durulan bir diğer faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlarda gastrointestinal sistemin iç yüzey alanının insan fizyolojisini, metabolizmasını, beslenmesini ve bağışıklık fonksiyonunu etkileyen 1000’den fazla bakteri çeşitliliğine sahip 100 trilyondan fazla mikrobiyal hücreyi barındırdığı tahmin edilmektedir. Son yıllarda yapılan hayvan ve klinik öncesi çalışmalar bağırsak mikrobiyotasının insanlarda endokrin, bağışıklık, sinir ve metabolik sinyaller aracılığıyla mikrobiyombağırsakbeyin üçgenini modüle ettiğini ortaya çıkarmıştır. Bunun yanında mikrobiyomun Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, Multipl Skleroz gibi çeşitli nörodejeneratif bozuklukların patogenezini modüle edebilen nöroaktif moleküllerin ve metabolitlerin sentezinde rol oynadığına dair kanıtlar mevcuttur" dedi.

"Amaç teşhis ve tedavi ajanı geliştirilmesine öncü çalışmaları gerçekleştirmektir"
Öğr. Gör. Acar, "Probiyotikler, tüketildiğinde veya uygulandığında bozulmuş bağırsak mikrobiyotasının düzeltilmesi yolu ile kişiye sağlık açısından fayda sağlamayı amaçlayan canlı mikroorganizmalardır. Yapılan çalışmalarda probiyotik desteğinin tip 2 diyabet, enflamatuvar bağırsak hastalığı ve MS gibi nöroenflamatuvar hastalıklarda bağışıklık yanıtı ve enflamatuvar süreçleri düzenlediği göstermiştir. Ek olarak bugün neredeyse 2 yıldır var olan Dünyada küresel pandemi ilan edilen COVİD19 hastalığında dahi bozulan bağırsak mikrobiyota dengesinden bahsedilmektedir ve probiyotik desteğinin ve tedavisinin hastalığın şiddetini azalttığına yönelik kaynaklar mevcuttur. Buradan yola çıkarak güncel MS tedavilerin tam anlamıyla olumlu sonuç vermemesi, son yıllarda ortaya çıkan MS mikrobiyota ilişkisi ve hastalıkların tedavisinde ortaya atılan metabolomik yaklaşımlar göz önüne alındığında şalgam suyundan ilk defa izole edilen yerli, yeni bir probiyotik suşu olan Liquorilactobacillus nagelii AGA58 probiyotiğinin tedavi etkinliği, MS modeli oluşturulan farelerde MS tedavisinde kullanılan bir ilaç olan dimetil fumarat (DMF) ile karşılaştırmalı olarak çalışılacaktır. Tekrar belirtmek gerekirse bu projenin hedefi probiyotiğin terapötik ya da profilaktik etkisinin metabolizmanın beyni olarak görülen pentozfosfat yolağı üzerinden MS ilişkisini ve ilintili metabolom değişikliklerini belirleyerek MS için yeni bir teşhis ve tedavi ajanı geliştirilmesine öncü çalışmaları gerçekleştirmektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de 5 yılda 380 bin ceviz fidanı toprakla buluştu Büyükşehir’in ceviz fidanı seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli’de 5 yılda 380 bin ceviz fidanı toprakla ...
Beyaz örtüyle uyanan Denizli’de kar kalınlığı 30 santimetreye yükseldi
YEREL HABERLER Beyaz örtüyle uyanan Denizli’de kar kalınlığı 30 ...
500 dans sever Zumba Master Class etkinliğinde buluşacak
YEREL HABERLER 500 dans sever Zumba Master Class etkinliğinde ...
Kızılcabölükspor'da iki imza
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'da iki imza
Akrabalarının dahi eşyalarını çalan şebeke, JASAT tarafından çökertildi
YEREL HABERLER Akrabalarının dahi eşyalarını çalan şebeke, JASAT ...
Denizlispor'da Tiago Lopes dönüyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da Tiago Lopes dönüyor
Kırılan kaburgası akciğerine batan kaleci sezonu kapattı Genç kaleci Kaan Kanber, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Kırılan kaburgası akciğerine batan kaleci sezonu ...
Denizli’nin haftalık vaka sayısı açıklandı
YEREL HABERLER Denizli’nin haftalık vaka sayısı açıklandı
Çal'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Çal'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi ...
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü maaş promosyonu ihalesi sonuçlandı Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici: “Promosyon protokolümüz eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”
YEREL HABERLER Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü maaş promosyonu ...
Çameli’de eğitime 1 gün kar tatili verildi
YEREL HABERLER Çameli’de eğitime 1 gün kar tatili verildi
Denizli’ye 2022 yılının ilk karı düştü
YEREL HABERLER Denizli’ye 2022 yılının ilk karı düştü
Denizli’ye yeni sanayi sitesi müjdesi
YEREL HABERLER Denizli’ye yeni sanayi sitesi müjdesi
16 yıl 4 ay hapisle aranıyordu, sevgilisinin evinde yakalandı
YEREL HABERLER 16 yıl 4 ay hapisle aranıyordu, sevgilisinin evinde ...
Başkan Örki 2022 yılının ilk ruhsatını verdi
YEREL HABERLER Başkan Örki 2022 yılının ilk ruhsatını verdi
Denizli OSB’de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu: “Ülkemizin büyümesine yönelik istihdam yaratmalıyız”
YEREL HABERLER Denizli OSB’de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu ...
Cansız bedeni drone ile bulunan kayıp avcı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Cansız bedeni drone ile bulunan kayıp avcı son ...
Denizlispor Başkanı Uz: Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Uz: Önümüzde final niteliği ...
Etkileşimli tahta destek noktaları meslek liselerinde hizmet veriyor
YEREL HABERLER Etkileşimli tahta destek noktaları meslek liselerinde ...
Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalinaya talep arttı
YEREL HABERLER Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalinaya talep ...
Türkiye Gazetesi’nden Kaymakam Köksal’a hoş geldin ziyareti
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesi’nden Kaymakam Köksal’a hoş geldin ...
Denizli’nin müze hayali gerçeğe dönüyor Denizli Kent Müzesi yapımına başlandı Başkan Zolan: “Söz verdik yapıyoruz”
YEREL HABERLER Denizli’nin müze hayali gerçeğe dönüyor Denizli Kent ...
Minderde 330 sporcu heyecanı Denizli’de yaşayacak
YEREL HABERLER Minderde 330 sporcu heyecanı Denizli’de yaşayacak
Başkan Uz; “Önümüzde final niteliğini taşıyan 17 maç var” Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: “Galibiyet serisi yakalamak zorundayız”
YEREL HABERLER Başkan Uz; “Önümüzde final niteliğini taşıyan 17 maç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.