Acil çağrıları tek hatta birleştiren AÇM’ye 1 milyondan fazla kişi ulaştı

112 Acil Çağrı Merkezinde, il genelinde tüm acil çağrılar karşılamayı ve çözüm bulmayı sürdürürken, 2021 yılında toplamda 1 milyonun üzerinde çağrı geldiği açıklandı.



2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM)’ye gelen çağrı sayısı toplamda 1 milyon 194 bin 203 olduğu bildirildi. Aylık ortalama çağrı sayısı 99 bin 516 olarak ölçüldü. Günlük ortalama çağrı sayısı 3 bin ile 3 bin 500 civarında iken bu çağrılar ortalama 1,3 saniye gibi kısa sürede cevaplandı. Bu değer Avrupa Çağrı Merkezleri Derneğince yayınlanan kalite kriterleri standartlarında olduğu belirtildi. 2021 yılında tüm gelen çağrıların, 651 bin 51’i yüzde 55’i ilgili kurumlara aktarılarak vaka koordinasyonu yapıldı. Kurumlara Acil niteliğinde olmayan (gereksiz arama, danışma.vb) çağrı sayısı ise 543 bin 152 yüzde 45’dir. Bu oran, Denizli 112 Acil Çağrı Merkezinin ilk açıldığı yıllarda yüzde 76 civarındayken, il bazında yapılan tanıtım çalışmalarıyla acil olmayan ve gereksiz veya asılsız çağrıların azalması sağladı. Bu değer Türkiye ortalamasında oldukça iyi bir oran olduğuna dikkat çekildi.

Denizli 112 Acil çağrı merkezi kayıtlarına göre 2021 yılında Denizli genelinde müdahale edilen vaka sayıları toplamı; 378 bin 596 olurken, aylık olarak yaklaşık 31 bin 550, günlük ise yaklaşık 1100 civarında vaka, Acil Çağrı Merkezinden yönetildi. Vaka sayılarının ve oranlarının kurumlara göre dağılımında emniyet 237 bin 978 ile yüzde 62.4, sağlık 97 bin 490 ile yüzde 26.8, jandarma 32 bin 352 ile yüzde 8, itfaiye 9 bin 130 ile yüzde 2.3, orman 1 bin 584 ise yüzde 3 ve de AFAD 62 olay olarak kaydedildi.

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