Denizli’de kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar düşecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar düşecek

İHA

Denizli’de kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 ile 13 Aralık 2021 tarihli güncel hava durumu raporuna göre, Denizli’de devam eden kar yağışıyla birlikte kentin büyük kesiminde hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Denizli genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12 Ocak 2022 Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede 5 ila 10 azalacağı, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile 12 Ocak 2022 Çarşamba gününden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Denizli için tahmin edilen hava durumu: 12 Ocak 2022 Çarşamba öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. 13 Ocak 2022 Perşembe günü ilk saatlerde doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. En düşük ile en yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 5 ile 12, Perşembe 4 ile 7,Cuma eksi 2 ile 8, Cumartesi 1 ile 11, Pazar 1 ile 7 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acil çağrıları tek hatta birleştiren AÇM’ye 1 milyondan fazla kişi ulaştı
YEREL HABERLER Acil çağrıları tek hatta birleştiren AÇM’ye 1 ...
3 kişiyi yaraladı, 80 çocuğu sevindirince ceza almaktan kurtuldu
YEREL HABERLER 3 kişiyi yaraladı, 80 çocuğu sevindirince ceza ...
PAÜ’lü bilim insanından öncü proje
YEREL HABERLER PAÜ’lü bilim insanından öncü proje
Denizli’de 5 yılda 380 bin ceviz fidanı toprakla buluştu Büyükşehir’in ceviz fidanı seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli’de 5 yılda 380 bin ceviz fidanı toprakla ...
Beyaz örtüyle uyanan Denizli’de kar kalınlığı 30 santimetreye yükseldi
YEREL HABERLER Beyaz örtüyle uyanan Denizli’de kar kalınlığı 30 ...
500 dans sever Zumba Master Class etkinliğinde buluşacak
YEREL HABERLER 500 dans sever Zumba Master Class etkinliğinde ...
Kızılcabölükspor'da iki imza
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'da iki imza
Akrabalarının dahi eşyalarını çalan şebeke, JASAT tarafından çökertildi
YEREL HABERLER Akrabalarının dahi eşyalarını çalan şebeke, JASAT ...
Denizlispor'da Tiago Lopes dönüyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da Tiago Lopes dönüyor
Kırılan kaburgası akciğerine batan kaleci sezonu kapattı Genç kaleci Kaan Kanber, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Kırılan kaburgası akciğerine batan kaleci sezonu ...
Denizli’nin haftalık vaka sayısı açıklandı
YEREL HABERLER Denizli’nin haftalık vaka sayısı açıklandı
Çal'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Çal'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi ...
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü maaş promosyonu ihalesi sonuçlandı Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici: “Promosyon protokolümüz eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”
YEREL HABERLER Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü maaş promosyonu ...
Çameli’de eğitime 1 gün kar tatili verildi
YEREL HABERLER Çameli’de eğitime 1 gün kar tatili verildi
Denizli’ye 2022 yılının ilk karı düştü
YEREL HABERLER Denizli’ye 2022 yılının ilk karı düştü
Denizli’ye yeni sanayi sitesi müjdesi
YEREL HABERLER Denizli’ye yeni sanayi sitesi müjdesi
16 yıl 4 ay hapisle aranıyordu, sevgilisinin evinde yakalandı
YEREL HABERLER 16 yıl 4 ay hapisle aranıyordu, sevgilisinin evinde ...
Başkan Örki 2022 yılının ilk ruhsatını verdi
YEREL HABERLER Başkan Örki 2022 yılının ilk ruhsatını verdi
Denizli OSB’de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu: “Ülkemizin büyümesine yönelik istihdam yaratmalıyız”
YEREL HABERLER Denizli OSB’de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu ...
Cansız bedeni drone ile bulunan kayıp avcı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Cansız bedeni drone ile bulunan kayıp avcı son ...
Denizlispor Başkanı Uz: Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Uz: Önümüzde final niteliği ...
Etkileşimli tahta destek noktaları meslek liselerinde hizmet veriyor
YEREL HABERLER Etkileşimli tahta destek noktaları meslek liselerinde ...
Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalinaya talep arttı
YEREL HABERLER Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalinaya talep ...
Türkiye Gazetesi’nden Kaymakam Köksal’a hoş geldin ziyareti
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesi’nden Kaymakam Köksal’a hoş geldin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.