Denizli’de kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 ile 13 Aralık 2021 tarihli güncel hava durumu raporuna göre, Denizli’de devam eden kar yağışıyla birlikte kentin büyük kesiminde hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Denizli genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12 Ocak 2022 Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede 5 ila 10 azalacağı, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile 12 Ocak 2022 Çarşamba gününden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Denizli için tahmin edilen hava durumu: 12 Ocak 2022 Çarşamba öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. 13 Ocak 2022 Perşembe günü ilk saatlerde doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. En düşük ile en yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 5 ile 12, Perşembe 4 ile 7,Cuma eksi 2 ile 8, Cumartesi 1 ile 11, Pazar 1 ile 7 arasında olacağı tahmin ediliyor.

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