Denizli’de 1 yılda 10 milyon fazla hasta muayene edildi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara hizmet veren sağlık kuruluşlarında muayene edilen kişi sayısının 10 milyonu geçtiğini, 165 binin üzerinde ise ameliyat gerçekleştiğini açıkladı.



2021 yılının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ile mücadele şeklinde geçtiğini ve bu mücadelenin baş kahramanlarının sağlık çalışanları olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Berna Öztürk; “ İlimizde koronavirüs ile yürüttüğümüz mücadelede temizlik görevlisinden hemşiresine, sağlık teknisyeninden hekimine kadar tüm sağlık çalışanlarımız gecegündüz demeden koronavirüs ile mücadelede en ön cephede büyük bir özveri ile çalışarak mücadele etti. Hepsine ayrı ayır teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varlar” dedi.



“10 Milyon 244 bin muayene gerçekleştirdi”

2021 yılında il geneli muayene, ameliyat, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine değinen İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; “1. basamak sağlık kuruluşlarımıza 4 milyon 955 bin 260 hasta müracaatı, kamu, üniversite, özel hastanelere yaklaşık 1,5 milyonu acil olmak üzere 5 milyon 288 bin 744 hasta müracaatı yapılmış olup, 2021 yılında il geneli 10 milyon 244 bin hasta muayenesi gerçekleştirilmiştir. 193 bin 42 hasta yatarak tedavi görmüş, 165 bin 672 ameliyat yapılmıştır. Hastanelere yapılan müracaatlarda tüm muayenelerin yüzde 52’si, acil muayenelerin yüzde 72’sini gerçekleştiren kamu hastanelerinde 2021 yılında 61 bin 350 hasta yatarak tedavi görmüş, 67 bin 373 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Bu ameliyatların 20 bini yani yüzde 30’u A,B,C grubu dediğimiz büyük ve orta ameliyatlardır. Ayrıca pandemi sürecinde özellikle bu yılın yarısından sonra ivme kazanan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz 230 bin hasta müracaatına cevap vermiştir” dedi.



“Sağlık kontrollerimizi mutlaka yaptıralım”

Pandemi süresince ertelenen sağlık kontrollerinin yapılması gerekliliğine değinen Uz. Dr. Berna Öztürk; “Rutin sağlık kontrolleri kronik hastalıkların takibi ve erken teşhisi açısından son derece önemlidir. Özellikle kalp, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalık takipleri için öncelikle aile hekimlerine kontrollere gidilmesi, kanser taramaları için KETEM’lere başvurulması gerekmektedir. Biliyorsunuz ki ağız diş sağlığı birçok hastalığın zeminini oluşturuyor, yine pandemi sürecinde diş problemi olan hastaların acil olmayan şikayetlerini ertelemeleri ileride daha ciddi diş problemlerine sebep olabilir. Bu süreçte sağlık kontrollerimizi mutlaka yaptıralım, ayrıca aşılarımızda da hatırlatma dozlarını ihmal etmeyelim” diye konuştu

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