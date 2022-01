Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL’nin üzerinde destek verildi

Dar gelirli girişimci kadınlara destek sağlamak amacıyla hizmetlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, geçen yıl 705 kadına 2 milyon 720 bin TL finansman sağladı. Üreten kadınlara umut olan Büyükşehir Mikrokredi Ofisi, Denizli’de son 12 yılda 3.450 kadına 20 milyon liranın üzerinde kredi desteği verdi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli girişimci kadınların ticaret hayatta daha fazla başarılı olabilmeleri hedefiyle faaliyete geçirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bugüne kadar binlerce girişimci kadına milyonlarca liralık kredi imkanı sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, geçen yıl kadınlara yönelik rekor bir finansal desteğe daha imza attı. Gıda, tekstil, kuaför, kozmetik, market, tarım, el işi gibi birçok alanda faaliyet gösteren 705 girişimci kadına 2021 yılında 2 milyon 720 bin TL temel kredi desteği sağlandı. Kendi işini küçük sermayelerle kurup, ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlara umut olmayı sürdüren Mikrokredi Ofisi son 12 yılda ise Denizli’de toplamda 3.450 kadına 20 milyon 165 bin TL kredi desteği verdi.



"Destek her yıl katlanarak artıyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan dar gelirli girişimci kadınların önündeki engelleri kaldırmak ve onlara fırsat eşitliği sunmak amacıyla uzun yıllardan beri uyguladıkları mikrokredi desteğinin her yıl katlanarak arttığını söyledi. Özünde girişimcilik olan Denizlili kadınların mikrokrediyi çok iyi kullandığını, bugüne kadar iz bırakacak başarılara imza atıldığını kaydeden Başkan Osman Zolan, “Balık vermek yerine balık tutmasını öğretmek, çok önemli. Biz mikrokredi ile bunu yapıyoruz. Mikrokredinin özünde de bu vardır” dedi.



“Allah’ım yarınımızı bugünümüzden daha güzel eylesin”

Kadınlara yönelik her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Kadınlar bizim baş tacımız. Hanım kardeşlerimizin gelişimlerine katkıda bulunmaya, iş yapmak isteyenlerin önünü açmaya, sporla, kültürle, el sanatlarıyla ilgilenmek isteyenlere destek vermeye devam ediyoruz. Allah’ım yarınımızı bugünümüzden daha güzel eylesin inşallah.”



Mikrokredi Ofisi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hizmete başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunmasını amaçlıyor. Kendi işinin patronu olmak, ev ekonomisine katkı sağlamak ve istihdam oluşturmak isteyen kadınlar karşılıklı güven esasına dayalı sermaye sistemi ile destekleniyor.

