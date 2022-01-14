Çameli Belediyesi memurlarla sözleşme imzaladı

Çameli Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BemBirSen) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.



Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın makamında Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Denizli İl Başkanı Osman Kurt, Başkan Yardımcısı Sülayman Mayuk ve Sendika Temsilcisi Destek Hizmetleri Müdürü İsmail Durmaz ve İnsan Kaynakları Müdürü Serpil Uğur’un katılımıyla imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi ile memurlarımızın haklarında önemli kazanımlar elde edildi.



BemBirSen Denizli İl Başkanı Osman Kurt, gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’a teşekkür ederek sözleşmenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Belediye Başkanı Cengiz Arslan; “Mesai arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek eşitlikçi bir denge oluşturma gayesiyle, bütün memur arkadaşlarımıza aynı sosyal dengeyi vermiş bulunuyoruz. Tüm çalışanlarımızla birlikte el ele, omuz omuza milletimize hizmet etmek için koşmaya devam edeceğiz. Sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi.

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