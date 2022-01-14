Denizli’de konut satışlarında yüzde 131,5 yükseldi Denizli’de 2021 yılı Aralık ayında 2 bin 729 konut satışı gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli’ konut satışları yüzde 131,5 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli’de konut satışları 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 131,5 oranında artarak 2 bin 729 oldu. Bu satışların 860’ı ilk satış, bin 869’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Denizli Türkiye genelinde yüzde 1,2’lik payla 23. sırada yer aldı.



İpotekli satışlar yüzde 335,6 arttı

Denizli’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 335,6 oranında artış göstererek 771 oldu. 771 ipotekli satışın 259’u ilk satış, 512’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 45 bin 260 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 20 olurken bu oran Denizli için yüzde 28,3 olarak gerçekleşti.



Diğer satışlar yüzde 95,4 arttı

Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 95,4 oranında artış göstererek bin 958 oldu. Bu satışların 601’i ilk satış, bin 357’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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