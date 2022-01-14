Merkezefendi potada yılın ilk maçında

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DENİZLİ, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle düşme hattından çıktıktan sonra Bahçeşehir Koleji maçı takımda yaşanan 6 koronavirüs vakası, Anadolu Efes mücadelesi ise rakipteki vakalar nedeniyle ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Frutti Extra Bursaspor'la karşılaşacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 20.15'te yapılacak. Koronavirüs ertelemeleri öncesi son maçını 26 Aralık'ta Aliağa Petkimspor'la deplasmanda oynayan Denizli temsilcisi, 20 günlük aradan sonra 2022 yılının ilk sınavına çıkacak. Hafta içinde de erteleme mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak Merkezefendi, oynadığı 14 maçta 5 galibiyet aldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-01-14 12:12:40



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