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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor; kupada Trabzonspor ile eşleşti

İHA

Denizlispor; kupada Trabzonspor ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda eşleşmeler belli oldu. Denizlispor kupa mücadelesinde kendi sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi törenine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kura çekiminde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, “132 takımla başladığımız turnuvada, son 16 takıma kadar geldi. 17 maçımız kaldı. 17 maçtan sonra şampiyonumuzu belirleyeceğiz. Bugüne kadar Türkiye Kupası’nı kazanan değişik 15 takım var. Şu an 16 turunda da 6 takım bu kupayı kazanmış. TFF Başkanımız Nihat Özdemir ve yönetim kurul arkadaşlarımın da başarı dileklerini iletiyorum. Önümüzdeki sene Spor Toto 1. Lig’de VAR başlayacak. Bu etaptan sonra VAR’ın denemesi başlayacak. Onu da aktarmak isterim. İkinci devre başladı. İkinci devre her zaman yoğun, iddialı ve stresli geçer. TFF olarak tüm kulüplere eşit mesafede olduğumuzu paylaşmak isteriz. Bu kupanın Avrupa’ya gitmenin yolu da olduğunu biliyoruz. Şampiyon olmak önemli. Güzel ve heyecanlı maçlar seyrettik. 1617 maç penaltılara gitti. Yüzde 32 civarında uzatmaya gitti. FairPlay çerçevesinde bu turnuvayı istiyoruz. 14 Süper Lig, 2 de 1. Lig’den takımımız var. Kura çekimin tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:
Alanyaspor Adana Demirspor
Fatih Karagümrük Konyaspor
Kasımpaşa Gaziantep FK
Fenerbahçe Kayserispor
Hatayspor Antalyaspor
Bandırmaspor Sivasspor
Denizlispor Trabzonspor
Beşiktaş Göztepe

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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