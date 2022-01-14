Denizli-Aydın otoyolu Akdeniz Bölgesi’ne gelen turistlerin Ege Bölgesi’ne ulaşımını kolaylaştıracak Bakan Karaismailoğlu: “163 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli otoyolunda çalışmalar sürüyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli-Aydın otoyolu Akdeniz Bölgesi’ne gelen turistlerin Ege Bölgesi’ne ulaşımını kolaylaştıracak Bakan Karaismailoğlu: “163 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli otoyolunda çalışmalar sürüyor”

İHA

Denizli-Aydın otoyolu Akdeniz Bölgesi’ne gelen turistlerin Ege Bölgesi’ne ulaşımını kolaylaştıracak Bakan Karaismailoğlu: “163 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli otoyolunda çalışmalar sürüyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz Bölgesi’ne gelen turistlerin Ege Bölgesi’ne ulaşımını kolaylaştıracak DenizliAydın otoyolunda çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, bölgeler arasındaki bağlantının yüksek standartlı, hızlı ve güvenli şekilde sağlanacağına dikkati çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapım çalışmaları devam eden AydınDenizli otoyoluyla ilgili açıklama yaptı. Ulaşım ve Lojistik Master Planı doğrultusunda planlı yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, 97 kilometresi Aydın'da, 66 kilometresi Denizli'de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan AydınDenizli Otoyolu’nda çalışmaların hızla devam ettiğine vurgu yaptı. AydınDenizli Otoyolu’nun temelini 16 Kasım 2020 tarihinde attıklarını anımsatan Karaismailoğlu, “Türkiye’nin önemli turizm ve tekstil bölgelerinden Aydın ve Denizli illerinin, mevcut İzmirAydın Otoyolu ile İzmir Limanı’na ve yapımı tamamlanan İstanbulİzmir Otoyolu ile Marmara Bölgesi’ne ve aynı şekilde Akdeniz’e bağlantıları yüksek standartlı, hızlı ve güvenli şekilde otoyol ile sağlanacaktır. Akdeniz’e gelen turistlerin de Ege Bölgesi’ne ulaşımı kolaylaşacaktır” dedi.

“Otoyol bünyesinde toplam 405 menfezden 180’i tamamlandı”
Projedeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
“AydınDenizli Otoyolu güzergahının yaklaşık 82 kilometrelik kesiminde yapım çalışmalarına başlanılmış olup, 8 kilometrelik kesimde reglaj çalışmaları tamamlandı. Otoyol bünyesinde toplam 405 menfezden 180’i tamamlandı, 58’inde çalışmalar devam ediyor. Toplam 95 köprünün 10’unda ve toplam 13 viyadüğün 7’sinde çalışmalar devam ediyor.”

“Bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometreye çıkaracağız”
20032021 döneminde Türkiye’nin ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 1 trilyon 145 milyar liralık harcama gerçekleştirdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, bu yatırımlar içinde yaklaşık 698 milyar lira ile ilk sırayı karayolu yatırımlarının aldığını ifade etti. Karaismailoğlu, “Bizim için ‘durmak yok, yola devam.’ Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıl dönümüne kadar; bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 771 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu da 3 bin 841 kilometreye çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale Belediyesi ‘Bir çocuk da sen ısıt’ projesi 2022’de de devam ediyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi ‘Bir çocuk da sen ısıt’ projesi ...
Denizli ve Denizli Ticaret Odası'na övgü dolu sözler Ünlü gazeteci Yazar Yavuz Donat köşe yazısında DTO’yu ele aldı
YEREL HABERLER Denizli ve Denizli Ticaret Odası'na övgü dolu ...
Denizlispor, Galatasaray’ın ardından Trabzonspor’u gözüne kestirdi
YEREL HABERLER Denizlispor, Galatasaray’ın ardından Trabzonspor’u ...
Merkezefendi potada yılın ilk maçında
YEREL HABERLER Merkezefendi potada yılın ilk maçında
Denizlispor; kupada Trabzonspor ile eşleşti
YEREL HABERLER Denizlispor; kupada Trabzonspor ile eşleşti
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti Rahatını düşünen hırsız, dükkanın önüne kadar yanaştırdığı aracına fidanları yükleyip gitti
YEREL HABERLER Hırsızın rahatlığı pes dedirtti Rahatını düşünen ...
Denizli’de konut satışlarında yüzde 131,5 yükseldi Denizli’de 2021 yılı Aralık ayında 2 bin 729 konut satışı gerçekleşti
YEREL HABERLER Denizli’de konut satışlarında yüzde 131,5 ...
Güler Yüzlü Ulaşım ödüllendiriliyor Büyükşehir Ulaşım A.Ş.’den başarılı şoförlere plaket
YEREL HABERLER Güler Yüzlü Ulaşım ödüllendiriliyor Büyükşehir Ulaşım ...
Aktif yaş alma kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Aktif yaş alma kurslarına yoğun ilgi
ÜG Horozkentspor'un kadınları yeni sezona hazır
YEREL HABERLER ÜG Horozkentspor'un kadınları yeni sezona hazır
Çameli buz kesti Eksi 7 dereceyi gören Çameli’de hayat dondu
YEREL HABERLER Çameli buz kesti Eksi 7 dereceyi gören Çameli’de ...
Rektör Kutluhan: “PAÜ olarak hedefimiz ilk 20”
YEREL HABERLER Rektör Kutluhan: “PAÜ olarak hedefimiz ilk 20”
Çameli Belediyesi memurlarla sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Çameli Belediyesi memurlarla sözleşme imzaladı
Tiago Lopes tekrar Denizlispor’da
YEREL HABERLER Tiago Lopes tekrar Denizlispor’da
Denizlispor, Manisa FK maçının hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Manisa FK maçının hazırlıklarına devam ...
Büyük Menderes Nehri'nin kurtarılması mücadelesine sanatçılardan destek
YEREL HABERLER Büyük Menderes Nehri'nin kurtarılması mücadelesine ...
Aydem, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcısı oldu
YEREL HABERLER Aydem, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcısı oldu
Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 6 yaşında
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 6 yaşında
Ege’nin en büyük kayak merkezi 2022 sezonunu açıyor Denizli Kayak Merkezi misafirlerini bekliyor Başkan Zolan: “Vatandaşlarımızı kentimizin ikinci beyaz cennetine davet ediyorum”
YEREL HABERLER Ege’nin en büyük kayak merkezi 2022 sezonunu ...
Katarak olan deve ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Katarak olan deve ameliyatla sağlığına kavuştu
Aydem, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcısı oldu
YEREL HABERLER Aydem, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcısı oldu
Türlübey’de yanan alanlarda 15 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER Türlübey’de yanan alanlarda 15 bin fidan dikildi
Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL’nin üzerinde destek verildi
YEREL HABERLER Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL’nin üzerinde ...
Kızılcabölük'te iki imza daha
YEREL HABERLER Kızılcabölük'te iki imza daha

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.