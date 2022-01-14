Denizli'nin trafiği havadan denetlendi Denizli’de helikopterli trafik denetimi gerçekleşti

Denizli'de meydana gelen trafik kazaları ile bu kazalarda yaşanan can kayıpları ve yaranmaların en aza indirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan trafik denetimi yapıldı.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde meydana gelen trafik kazaları ile bu kazalarda yaşanan can kayıpları ve yaranmaların en aza indirilmesi amacıyla helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopterin katılımıyla DenizliAntalya Devlet Karayolu ile Acıpayam Çameli Fethiye karayolu güzergahında gerçekleştirilen denetimde, yollarda oluşan trafik akışı ve kurallara uyum alışkanlıkları havadan izlendi.



Belirlenen yol güzergahının üstünde uçuş yapan helikopterde bulunan jandarma görevliler tarafından kural ihlali yaptığı gibi tespit edilen araçlar, yol üzerinde tertiplenmiş durumda bulunan trafik görevlilerine bildirilerek haklarında cezai işlem uygulanması sağlandı.

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