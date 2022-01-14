Covid-19 aşı kampanyasında 147 öğrenci aşı oldu



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de Kazım Kaynak Anadolu Lisesi'nde koronavirüse karşı öğrencilerin başlattığı kampanya ile aralarında hiç aşı olmayan öğrencilerin de bulunduğu toplam 147 öğrenciye, okula gelen sağlık görevlileri tarafından Covid-19 aşısı yapıldı.

Merkezefendi ilçesindeki Kazım Kaynak Anadolu Lisesi'nde bir grup öğrenci, `Aşı oluyorum, virüsten korunuyorum. Haydi gençler aşıya´ sloganıyla gerekli kurumlardan izin alındıktan sonra okulda Covid-19 aşı kampanyası başlattı. Sağlık Müdürlüğü'nden gelen aşı ekibi, okulda stant kurdu. Kampanyayı başlatan öğrenciler, okulda kimlerin aşı olup olmadığını, kaçıncı doz aşılarını yaptırdıklarını belirledi. Kampanya kapsamında aralarında hiç aşı olmayan öğrencilerin de bulunduğu toplam 147 öğrenci ailelerinden izin alınarak okulda Covid-19 aşılarını yaptırdı.

'AŞI OLUYORUM VİRÜSTEN KORUNUYORUM'

Okul Müdürü Mehmet Ali Vural, amaçlarının Covid-19'dan öğrencileri korumak olduğunu belirterek, "Kampanyaya 147 öğrenci katıldı ve aşılarını yaptırdı. Amacımız hem öğrencileri korumak ham de Denizli ve ülkemizdeki diğer okullara örnek olmak" dedi.

İlk kez Covid-19 aşısı yaptıran öğrencilerden Alperen Kaya (17), "Daha önce aşı olmadım. İlk kez birinci doz aşımı yaptırdım. Daha önce aşı yaptırmak istemiyordum. Vakalar artınca ailemle görüştüm ve okulumda da böyle bir kampanya olunca aşı olmaya karar verdim. Biraz heyecan vardı ama sağlık daha önemli. Bence aşı olmak istemeyenler ısrar etmesinler vakalar artıyor. En azından iki doz olsunlar. Kendilerini düşünmüyorlarsa, başkalarını düşünsünler" dedi.

Aşı olmadığı sürede hastalığa yakalandığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirten Ece Yumrukaya (17) da, "Aşı kampanyası hastaneye gidemeyen öğrenciler için çok iyi oldu. Ailelerden izin alınarak yapılıyor. Vakalar artıyor. Aşı olmayanlarda var ama aşı olanlar hastalığı hafif atlatıyor. Bende aşı olmadığım sürede hastalığı yakalandım ve iki kez hastaneye kaldırıldım. Belki aşı olsaydım hafif şekilde atlatabilirdim. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-01-14 17:39:45



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