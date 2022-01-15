Denizli'de, kayıp avcı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Güney ilçesinde ava çıkan Halil Yeşil'den (57) haber alınamadı. Gölet kenarında av tüfeği ve eşyaları bulunan Yeşil'in suya düştüğü sanılırken gece boyunca dalgıç adamlarla arama yapıldı. Hava sıcaklığının düşmesiyle arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği belirtildi.

Koparan Mahallesinde çiftçilik yapan Halil Yeşil, akşam saatlerinde avlanmak amacıyla tüfeğini alarak av köpeğiyle birlikte kırsal alana çıktı. Ava çıkan Yeşil'den haber alınamazken av köpeği eve yalnız döndü. Durumdan şüphelenen Yeşil'in yakınları aramaya çıktıklarında gölet kenarında Yeşil'in av tüfeğini ve su yüzeyinde de eldivenleri ile montunu buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme başlatan ekipler Yeşil'in gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması başlattı. İtfaiye Daire Başkanlığının balık adamları eksi 2 derecede ellerinde fenerlerle gölete girerek Yeşil'i aradı. Yeşil'den herhangi bir ize rastlanılmazken hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle arama çalışmaları sabah devam edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-01-15 01:33:04



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