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Denizli’de otel ve pansiyonlara ‘Basit Konaklama Tesisi İşletme Belgesi’ bilgilendirmesi gerçekleştirildi İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol: “Denizli’ye gelecek ve konaklayacak turist sayısında ciddi bir artış bekliyoruz”

İHA

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, otel ve pansiyonlara yönelik 25 Eylül 2021'de yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında Basit Konaklama Tesisi İşletme Belgesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Denizli’de otel ve pansiyonlara ‘Basit Konaklama Tesisi İşletme Belgesi’ bilgilendirmesi gerçekleştirildi İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol: “Denizli’ye gelecek ve konaklayacak turist sayısında ciddi bir artış bekliyoruz”

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, otel ve pansiyonlara yönelik 25 Eylül 2021’de yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında Basit Konaklama Tesisi İşletme Belgesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Denizli il sınırları içerisinde faaliyet gösteren konaklama tesislerini Basit Konaklama Tesisi İşletme Belgesi başvuru süreci hakkında bilgilendirmek amacıyla, 12 ve 13 Ocak tarihlerinde, Denizli Ticaret Odası Toplantı Salonunda ve SemaAbdurrahman Karamanlıoğlu MTAL Konferans Salonunda iki ayrı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıların açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol; “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 27 Temmuz 2021’de yaptığı kanun değişikliği ve 25 Eylül’de ise yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında artık tüm konaklama tesislerinin bakanlık çatısı altında toplanacağını, bu uygulamanın belediye belgeli tesis ve bakanlık belgeli tesis ayırımını kısmen ortadan kaldırarak hizmet kalitesine, turist memnuniyetine belirli bir standart getireceğini belirtmek isterim. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmalarla birlikte Denizli’ye gelecek ve konaklayacak turist sayısında ciddi bir artış bekliyoruz. Şehrimizin turizminin geliştirilmesi ve bu yolla ekonomik kalkınmasının sağlanması konusunda devlet ile özel sektör işbirliğinin son derece önemli olduğunu, tüm tesislerin süreç hakkında eksiksiz bilgilendirilerek varsa sorunların çözümü için ortak akılla çalışılacağını, hiçbir vatandaşın, hiçbir turistin ve tesisin mağdur edilmemesi için gerekli önlemler beraber alınacaktır” dedi.

Başvurular İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yapılacak
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda yaptığı değişikliğe istinaden; “Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş olan ve ruhsat tarihi 27 Temmuz 2021 ve öncesine ait olan tüm konaklama tesislerinin (ruhsatında konaklama, pansiyon, otel, motel, apart otel, suit otel ve benzeri ifadelerin yer alması gerekiyor) herhangi bir oda veya yatak sayısı sınırlaması bulunmaksızın 28 Temmuz 2022 tarihine kadar kendi şehirlerindeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvurarak Basit Konaklama Tesisi İşletme Belgesine başvurması gerekiyor. Başvuru formu ve ilgili yönetmeliğe Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü internet adresinde Başvurular ve Yönergeler kısmından ulaşılabiliyor” şeklinde belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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