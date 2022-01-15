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Küçük yaşta kendi hikayelerini yazarak kitaplaştırdılar Yazdıkları hikayeleri kitaplaştıran öğrenciler, ‘Geleceğin Yazarları Yetişiyor’ Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici: “Öğrencilerimiz yazdıkları hikayeleri akranlarına hediye edecekler”

İHA

Küçük yaşta kendi hikayelerini yazarak kitaplaştırdılar Yazdıkları hikayeleri kitaplaştıran öğrenciler, ‘Geleceğin Yazarları Yetişiyor’ Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici: “Öğrencilerimiz yazdıkları hikayeleri akranlarına hediye edecekler”

Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, pandemi dönemi içerisinde uzaktan eğitim sürecinde öğretmenleri sayesinde yazdıkları küçük hikayeler yazarak kitaplaştırdılar. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Çalışmayı öğrendiğimde heyecanlandım ve bir an önce öğrencilerimizle bir araya gelmek istedim. Öğrencilerimiz yazdıkları kitaplarını akranlarına hediye edecekler” dedi.


Küresel salgının tüm dünyayı etkisine aldığı dönemde ülke genelinde tüm okullar uzaktan eğitime geçmişti. Okullarının uzaktan eğitime geçtiği süreçte Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulu 2A sınıf öğrencileri, öğretmenleri Sedat Arıkan’ın rehberliğinde küçük hikayeler yazmaya başladı. Yazdıkları hikayeleri kitaplaştıran Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulu 2A sınıfı yazar öğrencilerini İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici sınıflarında ziyaret etti. Yazar öğrencilerinin hikaye yazmaya başlama serüvenlerini ve sonrasında kitaplaştırdıklarını öğrendiğinde yazılan hikayeleri görmek için heyecanlandığını belirten Müdür Ekici; “Okulumuzda, 20202021 EğitimÖğretim yılında 2A sınıfı öğrencileri, öğretmenimiz Sedat Arıkan’ın öncülüğünde salgın sürecinde uzaktan eğitim döneminde derslerinden kalan süreleri değerlendirmek için Türkçe Dersleri kapsamında küçük küçük hikayeler yazma fikri ortaya çıkardılar. Süreç; derste her öğrencinin, yazdığı hikâyeyi okuyarak ortaya çıkardığı ürünleri diğer arkadaşları ile paylaşmasıyla başladı. Hikâyelerin her geçen gün sayfa sayıları artmaya başlayınca içlerindeki yazma aşkı daha da artarak devam etti. Her öğrenci kendi yazdığı hikayelere aynı zamanda konuya uygun resimler yaparak hikaye kitabı oluşturdular. Öğrenci velimiz Aysun Aydın, daha sonra 25 öğrencimizin yazdığı hikayeleri kitaplaştırma fikrini ortaya attı. İlk etapta her öğrencinin kendi hikayelerinden oluşan birer kitap basıldı” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz yazdıkları hikayeleri akranlarına hediye edecekler”
Konuşmalarının devamın da Müdür Ekici; “Eserleri kitap haline gelen öğrenciler artan özgüvenleri sayesinde eserlerini arkadaşlarıyla paylaşmak istediler. Öğrencilerimizin yaptıkları bu çalışmayı öğrendiğimde heyecanlandım ve bir an önce öğrencilerimizle bir araya gelmek istedim. Öğrencilerimiz yazarlık serüvenleri sonrası yazdıkları hikayelerinden oluşan kitapları çoğaltarak Pamukkale Güzelköy İlkokulunda okuyan akranlarına hediye edecekler.
Küçük adımlarla başlayarak sonrasında kalıcı bir eser haline gelen çalışmalarından dolayı öğrencilerimizi ve öğretmenimiz Sedat Arıkan’ı kutluyorum. Eğitim yuvalarımız olan okullarımızın her birinde böylesine özgün ve anlamlı hikayeler ve çalışmaları görmek bizleri çok mutlu ediyor. Eğitimciler olarak çocuklarımızın hayatlarına yaptığımız ve yapacağımız küçük dokunuşların onların hayatlarını çok daha güzel yerlere götürebileceği bilincinde olmak bizler için paha biçilemez bir duygudur” dedi.

Okul idaresi ve velilere Müdür Ekici’den teşekkür
Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulu 2A sınıfının yazar öğrencileri ziyarette Müdür Ekici’ye her bir öğrencinin birer hikayesinin yer aldığı karma kitaplarını hediye ettiler. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, okulda kurulan ve öğrenci velilerince kullanılan "Yitip Giden Öykülerimiz Kilimlerimiz " atölyesini ziyaret etti. Somut Olmayan Kültürel Miras adına yapılan güzel çalışmalardan dolayı okul idaresi ve velilere teşekkür eden Müdür Ekici, başarılar diledi.

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