Denizli'de kayak sezonu başladı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla birlikte yeni sezon açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kayak ve snowboard yapmak için aranan yüksek kar kalitesi büyük beğeni topluyor" dedi.

Pamukkale'nin ardından 'ikinci beyaz cennet' olarak bilinen Denizli Kayak Merkezi'nde sezon başladı. Ege'nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, istenilen seviyeye ulaşınca kayak yapmak isteyenler de bölgeye akın etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin turizm kenti olduğunu, kayak merkezinin de alternatif turizm anlamında önemli yatırım olduğunu söyledi. Pamukkale'nin ardından kayak merkezinin de beyazıyla ön plana çıktığını kaydeden Başkan Zolan, "Denizli Kayak Merkezi'miz artık kış turizminin gözdesi oldu. Özellikle kayak ve snowboard yapmak için aranan yüksek kar kalitesi büyük beğeni topluyor. Tüm vatandaşlarımızı kentimizin 'ikinci beyaz cennet'i kayak merkezimize davet ediyorum" diye konuştu.

Denizli Kayak Merkezi, Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunuyor. Altyapısı ve günübirlik tesisi ile ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olan kayak merkezinin, topoğrafik yapısı ve karın özelliği ile kayak yapmak için avantaj sağladığı belirtiliyor. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-01-15 11:53:24



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