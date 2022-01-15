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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PAÜ’lü öğrencilerden gülümseten proje

İHA

PAÜ’lü öğrencilerden gülümseten proje

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliği ile Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, anlamlı bir proje gerçekleştirildi.

PAÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hüsamettin Kulaklı Anaokulu ve İlkokulu’na kitap, kırtasiye, kıyafet, ayakkabı, çanta ve spor malzemeleri bağışı projesini gerçekleştirdi. Ders ve proje sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Çelik koordinatörlüğünde dersi alan öğrenciler tarafından güz dönemi boyunca irtibat kurulan farklı kurum, kuruluş, STK ve kişilerden toplanan bağışlar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Arslan, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yavuz Çağlar, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Ülçay, ders sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Çelik ve dersi alan öğrencilerin katılımı ile Hüsamettin Kulaklı Anaokulu ve İlkokulu Müdürü Nadir Uzun ve okul idarecilerinin katıldığı tören ile kendilerine teslim edildi.

“Ders kapsamında birçok farklı projeye imza attık”
Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Çelik yaptığı açıklamada, Pamukkale Üniversitesi olarak öğretmen adaylarının toplumsal duyarlılığı artmış ve sorunlara çözümcül yaklaşımlar getiren bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtirken “10 yılı aşkın süredir bu ders kapsamında birçok farklı projeye imza attık. Geçmiş yıllarda Pamukkale Uzunpınar Köyü İlkokulu’na, Çivril Işıklı Köyü İlkokul ve Ortaokulu’na, Karahasanlı İlkokul ve Ortaokulu’na benzer bir proje ile bağışlarda bulunduk. Ayrıca Pamukkale Cankurtaran Köyü Ortaokulu’na ZKütüphane kazandırdık. Yaptığımız projelerin amacına ulaştığını ve bu anlamda da örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Son olarak da başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Yunus Arslan’a, ders kapsamında emek veren öğrencilerime ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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