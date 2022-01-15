Minikler sömestr tatili öncesi gönüllerince eğlendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitici, öğretici ve eğlenceli içerikleriyle miniklerin yakın arkadaşı olan Türkiye’nin yerli çizgi film karakteri Niloya’yı sömestr tatili öncesi çocuklarla buluşturdu. Niloya Müzikali ile gönüllerince eğlenen çocuklar aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, sevilen çizgi film karakteri Niloya’yı sömestr tatili öncesi çocuklarla buluşturdu. Eğitici, öğretici ve eğlenceli içerikleriyle miniklerin yakın arkadaşı olan Türkiye’nin yerli çizgi film karakteri Niloya Müzikali, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda sahne aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da çocukları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Aileleriyle birlikte salonu dolduran çocuklar eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerin yer aldığı müzikalle muhteşem zaman geçirdi. Niloya ile arkadaşları Tospik ile Mete'nin yer aldığı müzikal 4 seans olarak sahnelendi. Düzenlenen her bir seansı dolduran yüzlerce çocuk, Mehmet Gazi Salonu’nu kahkahalarıyla inletti. Eğitici, öğretici ve eğlenceli maceraları hayatın içinden örneklerle çocukların dilinden anlatan Niloya Müzikali büyük beğeni topladı.



“Çocuklar bizim gözbebeğimiz”

Müzikal öncesi sahneye davet edilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çocukların çok sevdiği Niloya Müzikali’ni Denizli’ye davet ettiklerini söyledi. Başkan Zolan, “Çocuklar bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz, hayalimiz ve her türlü fedakarlık yaptığımız varlıklarımızdır. Onun için biz de çocuklarımızı eğlendirmek, tiyatro ile tanışmalarını için bugün sizleri buraya davet ettik. İnşallah keyifli zaman geçirirsiniz” dedi. Çocukların küçük yaşta yaşadıkları böylesi güzel anları ömür boyu unutamayacaklarını ifade eden Başkan Zolan, “Anne baba biz sizinle ilk defa Niloya’ya gitmiştik’ şeklinde anlatacak ve bugünlerin hatıralarını yaşayacaklar inşallah. Size güzel bir anı olur. Biz de çocuklarımıza sevgimizi sunmuş oluruz” dedi.



“Aynı anda üç etkinlik yapabiliyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kente birçok hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Zolan, “Altyapı, üstyapı, parklar ve daha birçok hizmet yaptık. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezimize belki ilk defa gelenleriniz vardır. Daha önce böyle salonlarımız yoktu, 200 300 kişilik salonlarımız vardı. Şimdi 50010002000 kişilik büyük salonlarımız var. Aynı anda üç etkinlik yapabiliyoruz” diye konuştu. Salgın tedbirlerine herkesin uymasını da temenni eden Başkan Zolan, herkese iyi seyirler diledi.

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