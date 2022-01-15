Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Manisa FK: 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Denizlispor sahasında karşı karşıya geldiği Manisa Futbol Kulübü’nü 10’lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar

21. dakikada Manisaspor oyuncusunu engelleyeme çalışan Denizlispor’a penaltı kararı verildi. Penaltıyı kullanan Manisaspor oyuncusu Marvin Ladji Gakpa vurduğu sert şut ile 10 öne geçti.

46. dakikada serbest vuruştan gelen topu karşılayan Denizlispor’lu İlhan Depe meşin yuvarlağını kaleye gönderirken Muhammed Birkan Tetik topu sol eliyle kornere çıkardı.

72. dakikada Manisaspor oyuncusu Erhan Çelenk, orta sahada aldığı topu Denizlispor ceza sahasına kadar taşıdığı sırada şut vurması engellendi.

76. dakikada Manisaspor oyuncusu Erhan Çelenk’e verilen faul kararı ardından Nizamettin Çalışkan faulü kullanarak ceza sahası içerisinde karşılayan oyunculardan meşin yuvarlağı kaleci Hüseyin Altıntaş’ta kaldı.

82. dakikada Manisaspor oyuncusu Erhan Çelenk korner vuruşunu kullanarak Marvin Ladji Gakpa karşılamasıyla kaleyle buluşmak üzere topu kaleci Hüseyin Altıntaş kurtardı.



Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan xx, Anıl Usta xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş xx, Oğuz Yılmaz xx, Leo Schwechlen xx, Bünyamin Balat xx (Asım Hamzaçebi dk. 65 xx), Gökhan Süzen xx, Emre Sağlık xx, İlhan Depe xx, Brahim Darri xx, Muhammed Gönülaçar xx (Bekir Turaç Böke dk. 90 ?), Ömer Şişmanoğlu xx, Brıce Dja Djedje xx (İsmail Aissatı dk. 65 x)

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Veton Tusha, Erdal Akdarı, Mehmet Ali Ulaman, Muhammet Özkal, Mehmet Eren Sıngın, Burak Gümüştaş

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Manisa Futbol Kulübü: Muhammed Birkan Tetik xx, Nizamettin Çalışkan xx, Marvin Ladjı Gakpa xxx, Hakan Barış xx (Nino Kouter dk. 46 x), Sadi Karaduman xx, Loick Landre xx, Muhammet Taha Şahin xx, Özgür Çek xx (Demba Diallo dk. 75 x), Serge William Tabekou Ouambe xx (Anıl Koç dk. 90+1 ?), Erhan Çelenk xx (Yasin Pehlivan dk. 85 ?), Okan Eren xx (Veli Çetin dk. 75 x)

Yedekler: Ömer Kahveci xx, Andre Alexandre Carreıra De Sousa, Yiğit Kerem

Teknik Direktör: Turgay Altay

Gol: Gakpa (dk. 22) (Manisaspor)

Sarı kartlar: Muhammed Gönülaçar, Emre Sağlık (Denizlispor) Hakan Barış, Özgür Çek, Okan Eken, Sadi Karaduman, Veli Çetin, Anıl Koç (Manisaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.