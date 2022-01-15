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Denizli'de gölette aranan kayıp avcı, Konya'da çıktı

DHA

Denizli'de gölette aranan kayıp avcı, Konya'da çıktı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, çıktığı avdan dönmeyen ve montu ile tüfeğinin bulunduğu gölet ve çevresinde jandarma ile İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları tarafından dünden bu yana aranan Halil Yeşil'in (57) Konya'da olduğu ortaya çıktı. Halil Yeşil'in telefonda görüntülü konuştuğu oğluna, gölet kenarında durduğu sırada arkasından yaklaşan bir kişinin başına çuval geçirip, kendisini gölete attığını, karşıya yüzerek geçtiğini, daha sonra korkup Konya'daki arkadaşının yanına gittiğini söylediği öğrenildi.
Koparan Mahallesinde çiftçilik yapan Halil Yeşil, dün akşam saatlerinde avlanmak amacıyla tüfeğini alarak av köpeğiyle birlikte kırsal alana gitti. Ancak, bir daha eve dönmedi. Ava çıkan Yeşil'den haber alınamazken av köpeği eve yalnız döndü. Durumdan şüphelenen Yeşil'in yakınları aramaya çıktıklarında Koparan göleti kenarında Yeşil'in av tüfeğini ve su yüzeyinde de eldivenleriyle montunu buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme başlatan ekipler, Yeşil'in gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine saat 18.00 sıralarında arama çalışması başlattı. İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları gece eksi 2 derecede ellerinde fenerlerle gölete girerek Yeşil'i aradı. Ancak Yeşil bulunamadı. Hava sıcaklığının iyice düşmesi üzerine göletteki arama çalışmalarına ara verildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın komandoları ise karada arama çalışmalarını sürdürdü.
KONYA'DA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Aramakurtarma çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla gölette balık adamlarla tekrar başlandı. Arama çalışmaları sürerken, kayıp olarak aranan Halil Yeşil'in Konya'da olduğu ortaya çıktı. Yeşil'in bir arkadaşı, arama çalışmalarını takip eden Fahri Yeşil'i telefonla arayıp, babasının Konya'da, yanında olduğunu söylediği belirtildi. Halil Yeşil'in daha sonra telefonda görüntülü konuştuğu oğluna, gölet kenarında durduğu sırada arkasından yaklaşan bir kişinin başına çuval geçirip, kendisini gölete attığını, karşıya yüzerek geçtiğini, daha sonra korkup Konya'daki arkadaşının yanına gittiğini söylediği öğrenildi. Halil Yeşil'in yaşadığı öğrenilmesi üzerine gölette arama çalışmaları sonlandırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-01-15 18:25:05

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