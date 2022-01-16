Merkezefendi koronavirüs mağduru

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 3 maçını kazandıktan sonra takımda yaşanan 8 koronavirüs vakası nedeniyle 2 maçı ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 20 gün aradan sonra çıktığı ilk sınavda Frutti Extra Bursaspor'a 90-67 yenilmekten kurtulamadı. Takım halinde uzun süre antrenman yapamayıp çalışmalara ancak maç arifesinde başlayabilen Merkezefendi, bu mağlubiyetle 15 maçta 5 galibiyette kaldı. Alt sıralarla bağını koparmak isteyen Denizli temsilcisi, hafta içinde 19 Ocak Çarşamba günü erteleme maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-01-16 11:47:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.