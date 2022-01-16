Caddede drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, caddede otomobiliyle drift atan sürücüye trafik polisleri tarafından 9 bin 125 TL ceza kesildi. Otomobil de 2 ay trafikten men edildi.

Sümer Mahallesi Zafer Caddesi'nde geçen cuma günü sürücü D.A., kullandığı 20 ALN 31 plakalı otomobiliyle ara sokaktan çıkarak caddede iki kez drift attı. Trafiği tehlikeye sokan sürücünün drift attığı o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Trafik ekipleri tarafından D.A.'ya 9 bin 125 lira para ceza kesilirken, otomobili de 2 ay trafikten men edildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-01-16 12:23:50



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