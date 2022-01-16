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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Caddede drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

DHA

Caddede drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, caddede otomobiliyle drift atan sürücüye trafik polisleri tarafından 9 bin 125 TL ceza kesildi. Otomobil de 2 ay trafikten men edildi.
Sümer Mahallesi Zafer Caddesi'nde geçen cuma günü sürücü D.A., kullandığı 20 ALN 31 plakalı otomobiliyle ara sokaktan çıkarak caddede iki kez drift attı. Trafiği tehlikeye sokan sürücünün drift attığı o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Trafik ekipleri  tarafından D.A.'ya 9 bin 125 lira para ceza kesilirken, otomobili de 2 ay trafikten men edildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-01-16 12:23:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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