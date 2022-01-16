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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor devamını getiremedi

DHA

Denizlispor devamını getiremedi


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Altaş Denizlispor, evinde 1-0 mağlup olduğu Manisa Futbol Kulübü maçının ardından büyük üzüntü yaşadı. Geçen hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-0 geriden gelip 4-3 yenmeyi başaran yeşil-siyahlılar, seri yakalayamadı. Bu sonuçla 19 puanda kalan Denizlispor düşme hattından çıkamadı. Teknik direktör Fatih Tekke, iç sahada alınan yenilginin hem kendilerini hem de taraftarı çok üzdüğünü dile getirdi. 
Bir türlü maçlara tam kadro çıkamadıklarından yakınan Tekke, "Kadromuzun sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesi mümkün olmadı. Sakatlıklar, cezalılar derken koronavirüs durumu da sorunlu bir süreç oldu. Oyuncularımızın isteğinden, arzularından çok memnunum. Bazen kalite de işin içerisine giriyor. Genel hatlarıyla sorunlu bir süreç yaşadığımız doğal olarak biliniyor. Buradan çıkacağız. İçeride kaybetmek bizi ve taraftarlarımızı çok üzdü. Umarım bunun telafisini gelecek hafta yaparız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2022-01-16 12:15:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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